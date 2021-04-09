Лекция «Цифровой этикет: правила комфортного общения в интернете» пройдёт в РГБМ для всех желающих

13 апреля 2021 года в Российской государственной библиотеке для молодежи (ул. Б. Черкизовская, д. 4, корпус 1, зал «Музыкальный подвал») пройдёт встреча с одним из ведущих экспертов в области цифрового этикета Ольгой Лукьяновой, которая состоится в рамках ежегодной всероссийской акции «Цифровой диктант». Принять участие смогут все желающие.
В наше время трудно представить свою жизнь без социальных сетей и медиа. В среднем каждый пользователь проводит 7 часов в день в интернете — это больше 48 часов в неделю и 2 полных дня из 7. Согласно статистике, на январь 2021 года активными пользователями интернет-ресурсов являются 4,20 миллиарда людей во всем мире. За последний год эта цифра выросла на 490 миллионов.
Но несмотря на такое значительное количество пользователей сети, немногие из нас знакомы с нюансами и правилами общения онлайн.
Как быть вежливым в социальных сетях? Как не доставлять неудобства и негативные эмоции собеседнику? Чтобы ваше онлайн-общение не превратилось в источник конфликтов и недопонимания, лучше придерживаться правил цифрового поведения.
На лекции «Цифровой этикет: правила комфортного общения в интернете» автор книги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга интернете», создатель Telegram-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова расскажет о том, какие правила следует соблюдать во время онлайн-общения, чтобы сделать диалог приятным и эффективным. Участники мероприятия гарантировано получат ответы на давно интересующие вопросы.
Начало в 19:00. Вход свободный.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.