Лекция «Цифровой этикет: правила комфортного общения в интернете» пройдёт в РГБМ для всех желающих

13 апре­ля 2021 года в Рос­сий­ской госу­дар­ствен­ной биб­лио­те­ке для моло­де­жи (ул. Б. Чер­ки­зов­ская, д. 4, кор­пус 1, зал «Музы­каль­ный под­вал») прой­дёт встре­ча с одним из веду­щих экс­пер­тов в обла­сти циф­ро­во­го эти­ке­та Оль­гой Лукья­но­вой, кото­рая состо­ит­ся в рам­ках еже­год­ной все­рос­сий­ской акции «Циф­ро­вой дик­тант». При­нять уча­стие смо­гут все желающие.

В наше вре­мя труд­но пред­ста­вить свою жизнь без соци­аль­ных сетей и медиа. В сред­нем каж­дый поль­зо­ва­тель про­во­дит 7 часов в день в интер­не­те — это боль­ше 48 часов в неде­лю и 2 пол­ных дня из 7. Соглас­но ста­ти­сти­ке, на январь 2021 года актив­ны­ми поль­зо­ва­те­ля­ми интер­нет-ресур­сов явля­ют­ся 4,20 мил­ли­ар­да людей во всем мире. За послед­ний год эта циф­ра вырос­ла на 490 миллионов.

Но несмот­ря на такое зна­чи­тель­ное коли­че­ство поль­зо­ва­те­лей сети, немно­гие из нас зна­ко­мы с нюан­са­ми и пра­ви­ла­ми обще­ния онлайн.

Как быть веж­ли­вым в соци­аль­ных сетях? Как не достав­лять неудоб­ства и нега­тив­ные эмо­ции собе­сед­ни­ку? Что­бы ваше онлайн-обще­ние не пре­вра­ти­лось в источ­ник кон­флик­тов и недо­по­ни­ма­ния, луч­ше при­дер­жи­вать­ся пра­вил циф­ро­во­го поведения.

На лек­ции «Циф­ро­вой эти­кет: пра­ви­ла ком­форт­но­го обще­ния в интер­не­те» автор кни­ги «Циф­ро­вой эти­кет. Как не бесить друг дру­га интер­не­те», созда­тель Telegram-кана­ла «Циф­ро­вой эти­кет» Оль­га Луки­но­ва рас­ска­жет о том, какие пра­ви­ла сле­ду­ет соблю­дать во вре­мя онлайн-обще­ния, что­бы сде­лать диа­лог при­ят­ным и эффек­тив­ным. Участ­ни­ки меро­при­я­тия гаран­ти­ро­ва­но полу­чат отве­ты на дав­но инте­ре­су­ю­щие вопросы.

Нача­ло в 19:00. Вход свободный.

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