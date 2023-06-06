Российские звезды поддержали фонд «Гольфстрим» на благотворительном вечере

В 2023 году БФ «Гольфстрим» исполнилось 12 лет. По этому случаю меценаты, российские звезды, доноры, оказывающие поддержку Фонду в помощи детям с тяжелыми заболеваниями и единомышленники собрались вместе, чтобы поздравить Фонд с днем рождения.

Виктория Якимова, Екатерина Стриженова, Виктория Андреянова, Марина Зубова

На мероприятии присутствовали друзья, партнеры и амбассадоры фонда: телеведущая и актриса Екатерина Стриженова; дизайнер и модельер Виктория Андреянова; актер театра и кино Илья Древнов; актриса, телеведущая и модель Алина Засобина; актриса театра, кино и озвучания (голос Гермионы) Лина Иванова; актриса театра «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского Яна Прыжанкова; актриса театра «Ленком» Алиса Сапегина; дизайнера бренда одежды Astromoda Елена Махиня, продюсер и музыкант Игорь Сандлер; актриса театра и кино Наталья Гудкова; актриса театра и кино Марина Коняшкина; актриса театра и кино Юлия Скоробогатько; актриса театра и кино Людмила Кожевникова; актриса театра и кино Анастасия Суворова; музыкальные группы Porto Moris и RockElectra и многие другие.

Виктория Якимова, Екатерина Стриженова, Виктория Андреянова, Марина Зубова

Гости отметили колоссальный вклад фонда «Гольфстрим» в развитие инклюзивной культуры в общество и адресную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.

Учредитель фонда «Гольфстрим» Марина Зубова рассказала, как основала фонд через личную историю сына, поделилась его историей, рассказала, чем сейчас занимается фонд, кому помогает, на чем фокусируется и какие планы на будущее есть у фонда «Гольфстрим».

Пресс-релиз доступен по ссылке

«Фонд «Гольфстрим» - это не просто благотворительная организация, это жизнь, которая каждый день растет и развивается, как мой сын. Мы работаем над созданием комфортной и доброжелательной среды для людей с особыми потребностями, чтобы они могли чувствовать себя уверенно и самостоятельно в обществе. Наша цель - не только помочь, но и изменить мир вокруг нас к лучшему для всех людей, вне зависимости от их возможностей и ограничений», - Марина Зубова, основатель БФ «Гольфстрим», о создании фонда и его целях.

Президент фонда Виктория Якимова рассказала о том, как пришла в благотворительность через личную историю: «Однажды я столкнулась с невероятной болью и отчаянием, когда мой ребенок нуждался в помощи, лечение длилось годами. Пройдя многолетний путь лечения, я дала себе слово: помогать таким же мамам, как я. И уже много лет я следую этому обещанию, работая в благотворительном фонде "Гольфстрим", чтобы помочь тем, кто нуждается в моей помощи», - Виктория Якимова, президент благотворительного фонда «Гольфстрим» о том, как пришла в благотворительность.

«Я хочу пожелать, чтобы на вашем пути были только замечательные люди, чтобы никто не посмел сказать вам нет», - пожелала фонду «Гольфстрим» актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«В нашей стране чужих детей нет, мне кажется это выражение очень точно подходит к фонду «Гольфстрим». Спасибо вам за вашу миссию», - выразила слова поддержки дизайнер и модельер Виктория Андреянова.

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