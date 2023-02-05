РОСИЗО запускает образовательную программу в Центральном Манеже к выставке «ДК СССР»

РОСИЗО запускает образовательную программу в Центральном Манеже. Программа пройдет в рамках выставки «ДК СССР», которая показывает советское искусство и раскрывает идею Домов культуры, появившихся именно в СССР.

Программа будет состоять из цикла лекций о живописи, архитектуре, кино, театре и балете того времени. Первая лекция пройдет 5 февраля в 19:00. Режиссер, художник кино, театра и телевидения Аддис Гаджиев расскажет о неореализме, как о предтече сурового стиля в советском искусстве периода 1960-80х годов.

Также посетителей ждут девять лекций, которые проведут сотрудники Театрального музея имени А.А. Бахрушина. Они будут посвящены Евгению Вахтангову, Майе Плисецкой и Галине Улановой, рок-музыке и рок-кино советской эпохи. Гости узнают, почему Вахтангова заинтересовала сказка Карло Гоцци, чем стал для театра «золотой» сезон 1922-1923 годов, что связывает Галину Уланову и Сергея Эйзенштейна и какая балерина создала новый театральный язык, как рок-музыка проникала через железный занавес и в чем 1980-й изменил советскую культуру.

Старший научный сотрудник Третьяковской галереи, искусствовед и куратор выставок Ольга Полянская проведет лекцию о живописи советского времени. ГОСФИЛЬМОФОНД подготовил в рамках программы два кинопоказа. Посетители смогут посмотреть киноленты «Цветущая юность» (1939) и «Отчизна» (1972 г.).

Об архитектуре того времени расскажут Дарья Наугольнова и Алексей Боев, архитекторы и кураторы проекта «Идентичность в типовом». Гости узнают о появлении Домов культуры и развитии их типологии.

Начальник отдела культуры и туризма администрации города Дубна Татьяна Романенкова и Заместитель главы по социальным вопросам Николай Мадфес проведут лекцию о мозаике Надежды Леже.

Историк искусства, художественный критик, почетный член Российской академии художеств Александр Шклярук на лекции «Советский киноплакат в истории русского зарубежья» познакомит гостей с плакатами известных советских художественных фильмов 1920-х годов.

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