Владимир Пресняков мл. выступит с праздничной новогодней программой в клубе 16 Тонн

30 декабря 2021 года Владимир Пресняков выступит с праздничной новогодней программой в клубе 16 Тонн.

Живой концерт Владимира Преснякова (мл.) — это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке Музыки. На этом концерте никогда не будет скучно. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа, фееричного артиста, чувствующего каждого присутствующего.

Несколько последних музыкальных работ «Я помню», «Небеса обетованные», «Никудышный ангел» и дуэт с Натальей Подольской «Я все помню» расширяют формат музыки, которую исполняет Пресняков — от романтических и сказочных песен до драматических. Но самые известные старые хиты возвращают зрителя к тому, что Владимир Пресняков позитивный, легкий, влюбленный музыкант и певец.

Благодаря новым аранжировкам все песни, за которые вы любите Владимира Преснякова, обрели новое рождение, звучат современно и очень актуально, но при этом Владимир остается верен себе, потому что он настоящий музыкант и превращает свой концерт в реальное музыкальное шоу.

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