Музей-заповедник «Горки Ленинские» отметил 75-летний юбилей

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» на территории Ленинского городского округа открылась выставка «Хранители времени» к 75-летию музея и состоялась встреча с сотрудниками-ветеранами.

Музей принял первых посетителей 6 февраля 1949 года. Тогда он назывался Дом-музей В.И. Ленина в Горках.

К середине 1980-х гг. в «Горках Ленинских» был создан единый природно-ландшафтный комплекс, существенно дополнивший историческую ценность архитектурного ансамбля в Горках, появились новые экскурсионные объекты.

В 1987 году на территории «Горок Ленинских» появился музейный комплекс, построенный по проекту архитектора Л.Н. Павлова – первый мультимедийный музей в СССР.

В 1994 г. по распоряжению Правительства РФ в связи с реконструкцией здания Сената в Кремле коллекция музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» была передана в «Горки Ленинские».

Все 75 лет перед научным коллективом стояли непростые задачи, но Дом-музей В.И. Ленина ни на день не закрывал свои двери перед посетителями, принимая иногда до 700 тысяч человек в год из 80 стран. Многие советские и зарубежные делегации привозили в музей-заповедник «Горки Ленинские» подарки.

О возрасте своём и музея много говорили сотрудники-ветераны «Горок Ленинских», собравшиеся на торжественной церемонии, посвященной 75-летию музея-заповедника. Вклад коллектива в процветание музея высоко отметил Евгений Сарамуд, директор «Горок Ленинских»:

- Выполняя свою миссию хранителей исторических артефактов, сотрудники музея-заповедника приложили все силы, чтобы доказать бесспорную ценность находившихся в его границах исторических, архитектурных и природных памятников, сберегли колоссальный музейный фонд. Сегодня, в день 75-летия музея, выражаю всем вам огромную признательность, и хочу сказать о том, что мы продолжаем вашу работу, расширяем поле научной и просветительской, выставочной, краеведческой деятельности и надеемся, что вы тоже оцените наш труд.

Кроме подарков музею на выставке «Хранители времени» представлены живописные работы, архивные фотографии легендарных посетителей музея, среди которых Луис Корвалан, Рауль Кастро, Даниэль Ортега, Валентин Пикуль, сборная СССР по хоккею и другие. А также фотографии со съёмок фильмов, снятых в интерьерах и экстерьерах музея-заповедника «Горки Ленинские».