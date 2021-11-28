В столице подготовили познавательную программу для молодежи к 80-летию битвы за Москву

В столице открылись мероприятия познавательной программы, посвященная 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Она включает 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, квесты и конкурсы. Мероприятия ориентированы преимущественно на молодежную аудиторию, в частности на студентов. Завершится программа 12 декабря. Ознакомиться с ней можно на сайте битваподмосквой.рф.

«Для молодежи в Москве подготовили онлайн-лекции, квесты и многое другое — всего более 50 познавательных мероприятий. Они продлятся две недели — до 12 декабря включительно. Ребята смогут получить представление о том, как обороняли столицу и как жил город в военное время», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В рамках цикла онлайн-лекций «Истории, о которых важно помнить» деятели культуры и искусства расскажут, как проходила битва за Москву и почему она стала одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны, как поэзия, кино и театр помогали людям пережить те события и где в метро в годы войны находились концертный зал и библиотека.

Серия экскурсий получила название «Они сражались за Москву». Часть из них проведут онлайн по местам боевой славы Западного и Калининского фронтов, а также в Музее обороны Москвы. Всего состоится 14 виртуальных экскурсий. Также можно присоединиться к выездным мероприятиям и посетить Музей Калининского фронта, Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Калужский городской музей боевой славы, Тульский областной краеведческий музей, музейный комплекс «Зоя» в Московской области и многие другие учреждения очно. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация в столичном приложении для молодежи «Зачетная Москва». Для участия в мероприятиях потребуется QR-код.

Помимо этого, запланирована серия тематических квестов «1941 год. Битва за Москву». Желающие могут пройти онлайн-квесты в социальных сетях и проверить свои знания благодаря тестам по истории в приложении «Зачетная Москва».

На официальной странице сообщества «Молодежь Москвы» в соцсети «ВКонтакте» покажут онлайн-концерт «Большая история». На нем исполнят военно-исторические произведения, в том числе кавер-версии старых песен.

Там же можно будет посмотреть прямую трансляцию соревнований по киберспортивной дисциплине World of Tanks, участники которых поборются за право обладания мемориальным кубком. К работе комментаторов подключатся профессиональные историки. Они расскажут о контрнаступлении Красной армии в битве под Москвой. Финал турнира будет посвящен освобождению Боровска, которое произошло 4 января 1942 года.

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