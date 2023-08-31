Музей-заповедник С.В. Рахманинова экспонирует выставку в Большом зале Московской консерватории

С 1 по 17 сентября 2023 года Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка» экспонирует передвижной выставочный проект «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома» в Большом зале Московской консерватории.

Научный сотрудник Ивановки Светлана Лобанова ведет экскурсию по передвижному проекту в Екатерининском зале ГМЗ «Царицыно»

В год 150-летия Рахманинова Музей-заповедник передал в дар электронные архивы выставочных проектов многим образовательным учреждениям культуры. Возникла потребность и в создании передвижного проекта, ориентированного на широкую аудиторию, рассказывающего о Рахманинове и содействующего общему пониманию его наследия. Передвижным стал проект «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» – один из последних выставочных проектов создателя Музея-заповедника, историка музыки, подвижника и просветителя А. И. Ермакова (1951—2022).

Выставка «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленная А.И. Ермаковым к 150-летию композитора, рассказывает о Рахманинове как человеке, муже, отце, дедушке, а также знакомит с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке, рода Сатиных, ведущего свое начало от Рюрика, с историей рахманиновских посадов на Тамбовщине, жителями которых являлись видные представители культуры и искусства. Проект включает редкие фотографии, многие из которых представлены впервые. Qr-коды, деликатно встроенные в концепцию проекта, позволяют зрителям путешествовать по страницам семейного альбома Рахманинова в окружении его музыки.

Выставочный проект находится в Москве с конца июля этого года и уже выдержал ряд успешных представлений. С 1 по 17 сентября передвижной выставочный проект Музея-заповедника С.В. Рахманинова экспонируется в фойе партера Большого зала Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (место экспонирования – гостиная прогулочного холла партера, в которой представлено полотно И. Репина «Славянские композиторы»). Выставка открыта для профессорско-преподавательского состава консерватории, студентов, а также посетителей всех концертных программ Большого зала консерватории в этот период.

Усадьба Ивановка Тамбовской губернии была семейным очагом и творческой лабораторией Сергея Рахманинова; в Ивановке было создано 85 процентов сочинений композитора. Утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная Александром Ивановичем Ермаковым (1951—2022) в конце XX века, «Ивановка» является единственным в мире музеем Рахманинова, крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера.

Фото - А. ВОРОНИН

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