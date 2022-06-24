Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» приглашает на литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»

30 июля в одном из самых живописных и атмосферных мест Московской области – музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева пройдет фестиваль «Проект: ПОЭТ». Организаторы – Министерство культуры и туризма Московской области, Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева и народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных», Креативное бюро «Регион».

Вызвавший большой резонанс в прошлом году фестиваль продолжит исследовать различные направления литературного творчества, а также их симбиоз с другими видами искусств. Так, второй фестиваль включит в себя полюбившиеся зрителю художественные чтения российских актеров и поэтов, выступления всех желающих в рамках «открытого микрофона», а также расширится музыкальной и театральной программами, неразрывно связанными с великими произведениями и значимыми именами русской литературы.

Неизменная цель фестиваля – создать пространство для притяжения молодых талантливых авторов и условия для свободного самовыражения, а также показать широкой общественности, что поэтическое творчество красиво и актуально вне времени.

Участниками проекта станут заслуженные артисты РФ Андрей Мерзликин и Даниил Спиваковский, российские поэты Анна Егоян и Георгий Аланский, чтец Мария Матвейчук, музыкальные группы OQJAV и «После 11», музыканты Евгений Борец, Эдуард Назаров и Мартин Маргарян. Ведущая вечера – журналист и телеведущая Гузель Камаева.

Программа фестиваля традиционно разделится на дневную и вечернюю, для которых будут задействованы две уютные локации. Днем гости мероприятия приглашаются на веранду главного усадебного дома музея-заповедника, вечером – на набольшую сцену, возведенную среди многолетних зеленых насаждений, что создает невероятную камерность и таинственность пространства.

В рамках дневной программы будет работать «открытый микрофон», когда любой из зрителей сможет прочесть как произведения известных поэтов, так и свои.

Особенность фестиваля – его аутентичная атмосфера, создаваемая не только профессионалами в области литературы и культуры. Важную роль в общем восприятии играет пространство самой площадки: музей-заповедник, живописная природа, уникальная lounge-зона, сформированная из мелодичных DJ-сетов с участием живого выступления арфистки, уютные пуфы в зрительных зонах, стилизованные арт-объекты и фотозоны и другие эстетичные детали.

Гости фестиваля также смогут познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах. Для комфорта посетителей предусмотрены зоны отдыха и фуд-кортов.

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