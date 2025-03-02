РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиМузыка для Масленицы: «Курские песни 2.0» перезапустили тренд на Slavic Core

Музыка для Масленицы: «Курские песни 2.0» перезапустили тренд на Slavic Core

editor
By editor
51
масленица

Релиз концептуального музыкального проекта «Курские песни 2.0» состоялся 28 февраля 2025 года на всех крупных музыкальных площадках России. Альбом, выход которого приурочен к Масленице, представляет собой актуальное перепрочтение старинных народных песен одновременно в нескольких стилистиках – фолк, джаз, эмбиент, электроника, неоклассика.

– Это перезапуск тренда на Slavic Core, но на сей раз в музыке. Надевайте свою мохнатую шапку, красные сапоги и шубу – и наслаждайтесь блинами под эти песни! – призывает музыкальный критик Алексей Мажаев.

Над альбомом работали талантливые исполнители София Бридж, Нина Вагайцева и Игорь Заливалов под руководством курского музыканта, заслуженного артиста РФ Михаила Иванова.

Аутентичные тексты всех 10 песен, вошедших в альбом, позволят окунуться в традиционные народные сюжеты и проникнуться житейской мудростью по множеству вопросов – от того, как решать вопросы с родственниками, до прозрений, почему Ванька – «сукин сын».

– Наш проект популяризирует песенное и культурное наследие Курской области, во многом он перекликается с знаменитой кантатой «Курские песни», созданной всемирно известным курским композитором Георгием Свиридовым в 1964 году, – пояснил корреспонденту «ИнтерМедиа» Михаил Иванов. – Выбор музыкальных жанров для каждой из песен продуман так, чтобы максимально раскрывать заложенные в тексты смысл и настроение.

Все средства, заработанные проектом «Курские песни 2.0» на стриминговых площадках, будут направлены на поддержку деятелей культуры, жителей Курской области.

Проект реализован Национальным Свиридовским фондом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и музыкального издательства «Панчер».

Предыдущая статья
Ярмарка жизни: как живописцы передавали дух Масленицы
Следующая статья
Проект «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0» расширяет границы: Одинцово, Подольск, Коломна, Великий Новгород, Рязань и Пенза

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru