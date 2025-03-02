Музыка для Масленицы: «Курские песни 2.0» перезапустили тренд на Slavic Core

Релиз концептуального музыкального проекта «Курские песни 2.0» состоялся 28 февраля 2025 года на всех крупных музыкальных площадках России. Альбом, выход которого приурочен к Масленице, представляет собой актуальное перепрочтение старинных народных песен одновременно в нескольких стилистиках – фолк, джаз, эмбиент, электроника, неоклассика.

– Это перезапуск тренда на Slavic Core, но на сей раз в музыке. Надевайте свою мохнатую шапку, красные сапоги и шубу – и наслаждайтесь блинами под эти песни! – призывает музыкальный критик Алексей Мажаев.

Над альбомом работали талантливые исполнители София Бридж, Нина Вагайцева и Игорь Заливалов под руководством курского музыканта, заслуженного артиста РФ Михаила Иванова.

Аутентичные тексты всех 10 песен, вошедших в альбом, позволят окунуться в традиционные народные сюжеты и проникнуться житейской мудростью по множеству вопросов – от того, как решать вопросы с родственниками, до прозрений, почему Ванька – «сукин сын».

– Наш проект популяризирует песенное и культурное наследие Курской области, во многом он перекликается с знаменитой кантатой «Курские песни», созданной всемирно известным курским композитором Георгием Свиридовым в 1964 году, – пояснил корреспонденту «ИнтерМедиа» Михаил Иванов. – Выбор музыкальных жанров для каждой из песен продуман так, чтобы максимально раскрывать заложенные в тексты смысл и настроение.

Все средства, заработанные проектом «Курские песни 2.0» на стриминговых площадках, будут направлены на поддержку деятелей культуры, жителей Курской области.

Проект реализован Национальным Свиридовским фондом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и музыкального издательства «Панчер».