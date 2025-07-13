«Музыкальная лаборатория Московской консерватории»

С 3 по 10 июля 2025 года на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») прошла первая «Музыкальная лаборатория Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского». Программа была реализована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Крым, ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», Академии «Меганом» и арт-кластера «Таврида».

За неделю участники лаборатории — студенты и приглашённые эксперты — прошли интенсивную программу, состоящую из цикла образовательных дисциплин, спортивных активностей, экскурсии и концерта в Музее-заповеднике «Судакская крепость».

На открытии музыкальной лаборатории с приветственным словом к участникам обратилась директор Департамента молодёжной политики и социально-воспитательной работы Ярослава Кабалевская и заместитель руководителя службы музыкальной индустрии «Таврида.АРТ» Ирина Наусенко.

С первых дней программы участники погрузились в лекционный блок и приступили к репетиционной работе. В рамках тематического блока «Музыка Победы: к 80-летнему юбилею» заведующий кафедрой музыкально-информационных технологий, доцент кафедры композиции Артём Ананьев продемонстрировал слушателям фрагменты фильма «Вальс Победы», который в настоящее время готовится к прокату Московской консерваторией. После чего прошла вечерняя беседа «Путь артиста: вызовы и перспективы», её провёл доцент кафедры деревянных духовых инструментов Николай Агеев.

В последующие дни участники продолжили работу над концертной программой, проходили индивидуальные занятия, занимались ансамблевой практикой, участвовали в спортивных и культурных активностях. Состоялись лекции-беседы на темы: «Психосоматика и её влияние на творчество» (профессор кафедры сольного пения, приглашённая солистка Большого театра Екатерина Скусниченко); «Ценностные ориентиры творческой деятельности», «Кто такой композитор?» (Артём Ананьев); «Как брать интервью и писать рецензии» (музыкальный критик, преподаватель Московской консерватории Надежда Травина).

Помимо образовательной части, программа включала в себя культурные события. Эксперты посетили Феодосийскую картинную галерею имени И. К. Айвазовского, а также приняли участие в импровизационном чтении «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина на сцене амфитеатра Академии «Меганом». Была проведена студийная запись сочинений Артёма Ананьева, которые в ближайшее время будут опубликованы на цифровых платформах Московской консерватории и музыкального лейбла «Таврида.АРТ».

Кульминацией лаборатории стал праздничный концерт в Судакской крепости, который состоялся 8 июля, в День семьи, любви и верности. Выступление стало частью гастрольной программы «Молодые звёзды Московской консерватории». Особое место в программе заняла премьера произведения студентки кафедры композиции Анны Кобяковой «Soldaya», написанного специально к концерту под впечатлением от пребывания в арт-кластере «Таврида». Партитура была передана в дар генеральному директору АНО «Таврида.Арт» Ксении Артемьевой в знак благодарности за поддержку. Также экземпляр был предоставлен директору Судакской крепости Светлане Емец — теперь он станет частью экспозиции в музее-крепости. Ещё одной премьерой стали фрагменты из балета-сказки «Волшебный кувшин» — «Рег-тайм» и «Джайв» в авторском исполнении Артёма Ананьева.

В концерте приняли участие студенты Московской консерватории: Анастасия Кононова, Александр Полторацкий, Мария Модеме, Изабелла Шенгур, Мария Соколова, Лыонг Нгуен Тхиен Ань, Сергей Самсонов, София Душина, Елена Саакян, Елизавета Шевченко, Анна Кобякова, Анастасия Маковская, Андрей Усков, София Широкова, Виктория Верховская. В числе приглашённых экспертов — Екатерина Скусниченко, Николай Агеев, Артём Ананьев.

«В текущем году это первая программа академической направленности. Искренне рады вновь быть причастными к классическому искусству. Нам удалось провести красивый концерт для жителей Судака в историческом месте, где музыка и голоса звучали действительно мощно на фоне крепости. Успели также записать авторскую музыку композитора-педагога. Впервые у нас зазвучала арфа! Думаю, что Академия «Меганом» вдохновила участников, которые побывали здесь впервые, и оставила яркие впечатления на будущее», — отметила заместитель руководителя службы музыкальной индустрии «Таврида.АРТ» Ирина Наусенко.

В рамках церемонии закрытия «Музыкальной лаборатории Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» участники подвели итоги, поделились отзывами и впечатлениями, наметили планы на будущее. Данная программа стала пространством профессионального роста, междисциплинарного диалога и формирования устойчивых творческих связей.