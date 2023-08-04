Алексей Полянский: «Группа «КАРЕНИНА» для тех, кто не боится встречи с настоящим собой»

До официального релиза первого сингла группа «КАРЕНИНА» была известна широкой аудитории, пожалуй, тем, что в ней играет добрая половина «золотого состава» группы «Мумий Тролль». Но успех их песни «Предел» говорит о том, что у классического рока в России вот-вот появится новое лицо. Мы пообщались с лидером «КАРЕНИНОЙ» Алексеем Полянским о его музыкальном становлении, зарубежном периоде группы, работой с музыкантами «Мумий Тролля» и записали личный манифест Алексея, обращенный к каждому слушателю.

– Как Вы в детстве представляли свою карьеру?

– В детстве у меня и мысли не было, что я стану музыкантом. Я делал успехи в спорте, планировал спортивную карьеру. В середине 1990-х, когда я во Владивостоке заканчивал 57-ю школу, кстати, с углубленным изучением английского языка, я набрел на ту самую «каморку за актовым залом», где играли на музыкальных инструментах. Каждый день я проходил мимо этого заветного кабинета, откуда доносились песни группы The Beatles в исполнении старшеклассников. И я, как Буратино из сказки, мечтал посмотреть, что же «за холстом», что за мир за дверью в каморку? В один прекрасный день я всё-таки постучался в эту дверь, переступил порог кабинета, познакомился с учителем, с ребятами-старшеклассниками, которые играли рок-н-ролл. С этого всё и началось. Мне на тот момент было, по-моему, 15 лет.

– А когда сложилось представление о «группе мечты»? Насколько этому представлению соответствует «КАРЕНИНА»?

– Я всегда представлял, что рок-группа – это соратники, это семья. Не просто музыканты, которые «пришли, отыграли и ушли», а люди, которые вместе обсуждают и, более того, вместе сочиняют песни. Вместе выступают, вместе работают над ошибками и вместе идут к общей мечте. История, когда один, например, фронтмен, как локомотив, тянет всю команду, мне не близка. В начале любого путешествия стоит задать себе два вопроса: куда мы стремимся и как туда добраться? На данном этапе рядом со мной оказались музыканты, которые разделяют мои идеи и готовы работать – мы в процессе создания команды мечты.

– «КАРЕНИНА» изначально задумывалась как проект для зарубежной или российской аудитории? Как Вы видите развитие группы сейчас?

– Даже в юности я понимал, что всё самое лучшее, самое музыкально-«вкусное» в рок-культуре производится в Великобритании. Англичане доказали всему миру, что лучше, чем они, никто не играет рок-н-ролл. В общем, был ориентир на эту страну. Я даже в университет поступил на факультет английской филологии, чтобы быть поближе ко всей этой культуре, жить на одном языке с кумирами. Затем зародилось желание уехать в Лондон, чтобы окунуться в эту среду, увидеть всё своими глазами, потрогать своими руками, а не изучать через кинофильмы, книги и клипы. Так в конце 2000-х годов я перебрался в Англию, где собрал команду. Мы писали песни, которые звучали на радио, выступали в клубах и даже по фестивалям катались. Но для меня важно быть частью культуры той страны, в которой родился. Поэтому, получив многолетний опыт после пребывания на туманном Альбионе я вернулся в Россию и решил запустить новый проект, так и появилась группа «КАРЕНИНА». Хорошо, что были зарубежные ориентиры, к которым я тянулся, но, мне есть что сказать именно в России и именно на русском языке.

– Слушатель «КАРЕНИНОЙ» - какой он?

– Это человек, который неравнодушен к богатому интеллектуальному наследию русской культуры и в постоянном поиске истины. Группа Каренина для тех, кто не боится встретиться с настоящим собой. Кроме того, наш слушатель готов через мелодии и тексты почувствовать, что счастье и любовь есть внутри каждого.

– Кто пишет песни для группы «КАРЕНИНА»?

– Мы сами пишем песни. Разумеется, есть ряд сильных текстовиков, которые помогают нам поженить слова с музыкой, но это исключительно консультационная помощь.

– Расскажите, как проходит работа над песнями?

– В основе всего – мелодия. Наша задача: сочинить мелодию, которая останется внутри тех, кто её услышит. Песни без мелодии – транзитные, у них нет шансов попасть в сердца слушателей, потому что именно через мелодию человек влюбляется в композицию. Текст, аранжировочные решения – всё потом, любовь именно в мелодии. Ведь если человек где-то в маршрутке, например, начинает напевать песенку из кинофильма, что это значит? Что он влюбился. Мелодия поселилась в его сердце и дает мозгу сигналы, чтобы он ее воспроизводил снова и снова. К созданию таких мелодий, которые приходят через любовь, мы стремимся.

– В интервью 2012 года Джеймс Хэтфилд сказал, что не уважает группы, участники которых занимаются сайд-проектами. Музыканты «Карениной» в большинстве своем задействованы в других группах, и именно «КАРЕНИНА» для них сайд-проект. Какие сложности в связи с этим возникают?

– Начнем с того, что я вообще не против, что ребята занимаются любимым делом на стороне. Более того, сегодня они играют рок, завтра джаз в клубе Алексея Козлова, послезавтра ещё что-то, и я только рад! Жанры для меня не имеют значения, другие проекты не имеют значения. Главное, что музыканты всегда играют по-настоящему хорошую музыку. И что, в любом случае, они потом возвращаются к «КАРЕНИНОЙ» и мы продолжаем с новыми силами и новым опытом работать над нашими песнями.

– Как Вам удалось собрать вместе столько именитых музыкантов?

– Группа «Мумий Тролль» гастролировала в Британии, как раз в это время я там работал и жил, вот после концерта приятель познакомил меня с музыкантами «МТ». Мы стали поддерживать связь, потом я предложил им вместе поработать. Так и родился проект «Каренина». Всё просто.

– Кроме авторских песен Вы иногда исполняете каверы на определенные композиции. Почему выбор пал именно на эти песни? Что они значат для Вас?

– Мы выбираем песню, где есть мелодия, которая в нас попадает. В основном, это песни британских авторов. Англичане – сильнейшие мелодисты, они меня научили, что песня, в которой есть мелодия, это как тело, в котором есть душа. Играем песни с душой во всех смыслах.

– Группа «КАРЕНИНА» позиционирует себя как продолжение интеллектуального наследия русской культуры, а у музыкантов «Карениной» в творчестве есть особая «миссия». Раскройте, пожалуйста, в чем заключается эта миссия?

– Слушайте «КАРЕНИНУ» и слушайте своё сердце. Обязательно прислушивайтесь к нему: это тот самый орган, который никогда не фальшивит. Наша задача с любовью нести свою искреннюю музыку, без фальши. Тогда каждый слушатель с помощью наших композиций поймет, что счастье, о поиске которого столько песен написано, заключено в нем самом.

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