Музыкальное шоу – детский мюзикл «Созвездие Розы», представят на сцене КЦ «Салют»

История мюзикла проста и романтична. Маленький Принц живет и работает на своей крошечной планете. Он по-прежнему любит, оберегает и ухаживает за своей Розой, которая все чаще и чаще заглядывается на созвездие Стрельца в ночном небе. Однажды она признается Маленькому Принцу, что влюблена… Принц принимает трудное, но благородное решение помочь Розе обрести свою любовь. На зов прилетает взрослый друг Летчик со своей подругой, что когда-то была Ловцом звезд. Она знает, как выручить в этой ситуации Розу.

Проект музыкального шоу «Созвездие Розы» зародился и получил развитие в условиях ограничений: во время карантина режиссеры и продюсеры мюзикла пригласили к онлайн-участию юных артистов из разных регионов страны. В течение нескольких месяцев исполнители с помощью интернета осваивали новый формат создания постановки на расстоянии, соединяли в единое целое свое вокальное, хореографическое и актерское мастерство.

За два дня до начала премьеры дети впервые соберутся все вместе на главной сцене КЦ «Салют» и под руководством педагогов и постановщиков проведут очную финальную репетицию музыкального спектакля.

Когда? 17 февраля в 17.00 (Москва. Ул. Свободы, д. 37).

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