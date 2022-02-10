DJ и композитор MELIS TREAT: «Творчество – это реализация себя в этом мире»

Российский музыкант, DJ и композитор MELIS TREAT @melis_treat рассказал о своем творчестве, своих выдающихся результатах и поделился планами на будущее.

– Расскажите о своем образовании?

– В данный момент учусь в университете на 4 курсе, но на этом останавливаться не собираюсь. Я начал увлекаться написанием музыки в 2016 году и уже в феврале 2017, выпустив свой первый трек, я задумался закончить музыкальную школу. Несмотря на уже большой возраст для музыкальной школы меня взяли и я на отлично окончил экстерном 4-х летнюю программу за 2 года.

– Расскажите о вашем музыкальном творчестве, как давно занимаетесь музыкой?

– Около 4-5 лет. Творю в современных жанрах, таких как House, trap, но также пробую оркестровую и для медитации.

– А как вы пишете музыку, о чем она?

– Пишу музыку, как и многие сейчас – дома. Нужно было купить нужное оборудование (наушники, звуковую карту, компьютер, миди клавиатуру, синтезатор, микрофон и т.д.) и вперед творить! Творчество — это реализация себя в это мире, те чувства и мысли которые ты хочешь передать людям. Все творчество рассказывает о любви между людьми, саморазвитии, стремлении к своей цели и окружающем нас мире.

– Как вы видите свое дальнейшее развитие? Какие планы на будущее?

– Узнаваемость проекта для дальнейших релизов, выступлений, развитие бренда. В будущем запись треков с известными артистами.

– С кем вам уже удалось поработать из артистов?

– Достаточно с большим количеством артистов, в том числе и известных.

На постоянной основе можно выделить Reznikov. В 2018 году он выпустил трек «Shameless», который стал самым ротируемым англоязычным треком по версии TopHit Awards в 2019 году (1 600 000+ ротаций).

Также можно выделить вокалистку Kessy Black, с которой в скором времени представим музыкальному миру отдельный совместный проект.

Сотрудничество с лейблами Sony Music, Effective Records, Студия Союз, DNK, Velvet Music.

Я написал трек «Horror Story», который стал официальным саундтреком сериала «Патриот 2». Мои треки уже ротировались на радиостанциях Record, Жара Fm, Пилот, Новое радио и др., были поддержаны: Blasterjaxx, Markhese, ZROQ.

А сейчас мы вместе с Reznikov создали трек «Unknown». В композиции звучит голос молодой американской певицы Ember, чувственно рассказывающий историю своих переживаний, которая никого не оставит равнодушным. Песня о выборе и просветляющих шагах в неизвестность, которые каждый из нас совершает в определенный этап жизни. Вы можете послушать его на всех площадках.

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