Музыкальный проект «Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся» будет представлен в «Зарядье»

14 октября 2022 года (пятница) в 19:00 в Московском концертном Зале Зарядье состоится музыкальный проект: «Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся». Концертный вечер посвящен 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, великого святого, основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, духовной опоры древней и современной Руси.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Фонда содействия возрождению Московского Синодального хора, Московского Дома книги. Организатор – АНО ПЦДМК «Страна Воскресения».

Музыкальный вечер объединяет произведения старинной и современной духовной музыки, посвященной Радонежскому чудотворцу, для формирования духовного мировоззрения в современности. Зрители увидят монументальную зрительно-музыкальную композицию, которая будет сопровождаться тематическим информационно-познавательным видеорядом с рассказом о деяниях Сергия Радонежского и размышлениями о христианских ценностях.

В двух отделениях концерта принимают участие лучшие исполнители духовной музыки:

Объединённый хор Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии,

Московский Синодальный хор,

Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря,

Хор Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове,

Ансамбль «Колокола России».

Художественный руководитель проекта – заслуженный артист России Алексей Пузаков.

Дирижеры: иеромонах Нестор (Волков), Алексей Пузаков, Георгий Сафонов, Александр Майоров.

Чтец — дьякон Богдан Мошура.

Ведущий – Александр Крузе.

Музыкальный вечер, прославляющий художественные ценности России, предназначен для широкой зрительской аудитории: молодежь, зрители среднего возраста, пенсионеры, музыкальные эксперты, любители истории, православные зрители, жители и гости столицы. Возрастные ограничения – 12+.

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