Музыканты и проекты Apriori Arts Agency: афиша октября 2022 года

В рамках Archangelsk Music Weeks Поморская филармония принимает у себя в гостях фестиваль «Опера Априори».

В Кирхе XVIII века, служащей Камерным залом филармонии, 9 октября звезда опер эпохи барокко, обладательница «Золотой маски» Диляра Идрисова и лауреат международных конкурсов, пианист Яков Кацнельсон исполнят программу «Только Гендель».

15 октября в Большом зале «Зарядья» известная пианистка Варвара Мягкова представит свою новую концертную программу, посвящённую 150-летию С.П. Дягилева, в которую войдут произведения русских композиторов – Мусоргского, Римского-Корсакова, Лядова, Стравинского, Рахманинова, Скрябина, Метнера – для фортепиано, а также написанные для оркестра и переложенные для сольного инструмента.

Эту программу пианистка впервые сыграет на публике 2 октября в Большой гостиной Дома учёных научного центра РАН в подмосковной Черноголовке, а 18 и 19 октября привезёт её в Екатеринбург и Челябинск.

Феноменально одарённый пианист Юрий Фаворин сыграет крайне редко или вообще не исполнявшиеся в России произведения – Симфонию для сольного фортепиано Алькана, «Картины-настроения» Р. Штрауса и «Отражения» Равеля. Сольные концерты пианиста пройдут 17 октября в петербургском Доме Радио и 23 октября в московской Галерее NIKO, где зрители смогут посмотреть постоянную экспозицию работ художника и скульптора Н.Б. Никогосяна и текущие выставки.

19 октября в ДК Рассвет состоится концерт индийской классической музыки с участием Атиша Мукхопадхьяя (сарод) и Ашока Мукхерджи (табла), принадлежащим к традиции школы Майхар Сенья. Это прекрасная возможность познакомиться с индийской рагой – бесконечной импровизацией внутри строгого канона. Концерт посвящён столетию одного из величайших музыкантов-мультиинструменталистов и композиторов Индии – Али Акбара Хана.

А 29 октября состоится вторая барочная программа фестиваля – «Отражение воображаемой красоты» с музыкой Буссе, Феррари, Клерамбо и других композиторов с участием певицы Алисы Тен, Марины Беловой (теорба), Сергея Полтавского (виоль д’амур) и Руста Позюмского (виола да гамба). Также прозвучит Соната «Кукушка» Шмельцера, приправленная юмористической поэмой «Кукушка» Полтавского.

31 октября в Камерном зале «Зарядья» состоится первый концерт IX Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» с участием прекрасноголосой солистки Большого театра Альбины Латиповой и профессора Московской консерватории, одного из крупнейших специалистов в области исполнительства на исторических клавишных инструментах Юрия Мартынова. Вместе они исполнят два изящнейших вокальных цикла Равеля – «Шехеразаду» и «Пять греческих народных мелодий». В сольном блоке Юрия – редко звучащая у нас Suite in G (Сюита соль минор/мажор) для клавесина Рамо и не менее редкие «Эстампы» Дебюсси. Специальный гость – солистка оркестра Большого театра Наталья Береславцева (флейта).

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