«Мюзикл длиною в жизнь»: Катя ЧИСТОВА рассказала об авторском концерте-перформансе

Говорят, чтобы быть первым, надо не следовать трендам, а создавать их. Это правило взяла на вооружение артистка и композитор Катя Чистова. Жанр мюзикла в России получил не такое широкое распространение, как на Западе. Налицо острый недостаток отечественных оригинальных сюжетов. Катя Чистова решила это исправить и создала авторский концерт-перфоманс «Мне нужна любовь». Об идее проекта и его будущем, а также о творческом самоопределении и немейнстримном подходе Катя рассказала нам в эксклюзивном интервью.

— Вы создали авторский мюзикл-концерт «Мне нужна любовь». Премьера состоялась в Зимнем театре Сочи, а в планах — сделать постановку в разных городах России. Почему вы решили обратиться именно к этому жанру? Какие знаменитые мюзиклы вас вдохновляют?

– Одна из моих любимых артисток и певиц — Барбра Стрейзанд. У нее уникальный тембр голоса и отношение к звуку. Всем известно, что она актриса мюзиклов, а её песни очень кинематографичны. В этом наше сходство. Например, мои композиции «Модильяни», «Замок дней» тоже вписываются в эстетику кинематографа. А песни «Звезда Рождества» и гимн благотворительного проекта «Мы меняем мир» на тему детей с аутизмом напоминают диснеевские мелодии.

Так сложилось, что в моем творческом арсенале оказались абсолютно разные песни. И мы решили, что очень органично их объединить «под одной крышей», то есть под «брендом» авторского спектакля-мюзикла с элементами театрализации.

Из телемюзиклов мне симпатичен «Ла-Ла Ленд». Это не какая-то тупая мыльная опера: а удачное комбо: и песни красивые, и история интересная. Еще нравится музыкальный фильм «Через вселенную» с песнями The Beatles. Там нет четко выстроенной истории — это, можно сказать, попурри из разных номеров. Но завораживает интересное прочтение композиций. По секрету, у меня в репертуаре тоже много песен «Битлов» в русскоязычных версиях. Но многие из них не опубликованы. Было бы здорово тоже внедрить их в мюзикл, ведь это легендарная музыка.

– Когда вы впервые увидели мюзикл на сцене?

– В юности. Только приехала в столицу и сразу посетила популярную постановку «Метро». Тогда в России эта индустрия только зарождалась. Меня, девочку из глубинки, сильно поразила и манера исполнения, и визуальное оформление.

Честно, не знаю, почему, я сразу не стала двигаться в этом направлении. Может, и стоило попробовать, биться, ходить по кастингам. Но у меня была абсолютно другая жизнь. В ней даже не находилось времени на это все.

– В мюзикле вы исполняете как авторские композиции, так и русскоязычные версии западных хитов. Как вы выбираете песни, которые вам бы хотелось перевести на русский? Ваш перевод максимально приближен к оригиналу или, наоборот, новый и необычный?

– Безусловно, мои русскоязычные версии приближены к оригиналу. Все же русский язык настолько прекрасен, что иногда смысл получается даже глубже, чем в первоисточнике. Но думаю не стоит об этом говорить, чтобы не принижать мировые хиты (смеется). Интересно, что мои интерпретации звучат как самостоятельные песни. Это отнюдь не то же самое, что переводы зарубежных хитов из интернета. Бывает, что люди не слышали оригинал и думают, что это мои авторские треки. Приятно, конечно, но я всегда за то, чтобы проявлять уважение к создателям (улыбается).

– В авторском шоу вы переодеваетесь 8 раз. Что значат для вас стиль и мода. Какое место в вашей жизни занимает одежда?

– Для меня как артиста мода и стиль очень важны. Я всегда экспериментирую с одеждой и образами, как и с музыкальными стилями. Правда, для повседневной жизни я выбираю максимально удобные вещи. Стараюсь, конечно, разбавить их аксессуарами, обозначить акценты. Но все же в жизни каждого артиста, думаю, есть «одежда для сцены» и комфортный «гардероб для жизни».

– Вы участница шоу «Голос-4|. Было ли страшно проходить кастинг, подавать заявку?

– Скорее я испытывала спортивный интерес. Такие конкурсы — всегда лотерея. А вдруг заявка просто затерялась и не дошла — из «проигрыша» драму делать не стоит.

– Какие песни вы бы исполнили, если бы участвовали в шоу сейчас?

– Я бы точно исполнила свои песни, хотя это не приветствуется по правилам и редкость для формата (улыбается). Я была бы счастлива быть собой в этом шоу. Если бы мне предложили спеть кавер-версии, то я бы выбрала Zaz — «Je veux», Daft Punk — «Get Lucky» и «Je t’aime» Лары Фабиан. Они мне наиболее органичны. И какие-то из них обязательно исполнила бы под аккомпанемент гавайской гитары — укулеле.

– Чему вы научились на шоу и что привнесли в собственное творчество?

– Бороться, держать себя в руках, преодолевать волнение и… получать удовольствие. Я вспоминаю первые слепые прослушивания: на тебя смотрят 42 камеры, прекрасный звук, свет и ощущение полета. И я «взяла этот опыт с собой», перенесла его на мюзикл. Я выходила с первой песней, только-только появлялась в луче света, и сразу ловила ощущение важности большой сцены. Это так прекрасно: иметь возможность дарить людям радость и красоту и не подкачать. Быть артистом, чувствовать себя на своем месте.

Конкурс проходит немного иначе, там волнение другого рода. Главное, чему ты учишься — глобальность. Проект масштабирует творческий ракурс, пусть даже для состоявшегося артиста. Возможность выступать перед многомиллионной аудиторией бесценна. Это лишь прикосновение к славе, но оно задает правильный вектор. Шоу — трамплин. А как ты преодолеешь всю артистическую дистанцию — зависит только от тебя.

– Вы экспериментировали со множеством стилей – поп, лаунж, кантри, мюзикл. А что вам ближе всего?

– Сложный вопрос. Человек неизбежно меняется внешне и внутренне на разных этапах жизни, узнает что-то новое. И круг друзей становиться другим, и даже то, какие книги он выбирает. Это отражается и на творчестве. Единицы начали играть в одном стиле и на протяжении всей карьеры не меняют своих предпочтений. Гораздо больше артистов. которые пробуют и ищут свое.

Я себя отношу к экспериментаторам. Каждый этап моего пути сопровождала разная музыка. Сначала — лаунж, а после шоу «Голос» начала двигаться в электронику. Характер стал более ярким и харизматичным, а в голосе появились новые нотки. Я не говорю, что стала другой. Все это во мне уже было, но после курсов по актерскому мастерству наконец проявилось с новой силой. Сейчас у меня новый период в жизни и творчестве. Мне кажется, я стала более спокойной и мудрой и на этой волне погрузилась в американский фолк и кантри. Такая музыка дается мне очень легко — это моя душа. Я могу даже случайно услышать какой-то аккорд, и он трансформируется в музыку в моей голове. Но я также могу с легкостью написать какую-то лаунжевую тему.

Сейчас моему характеру и мировосприятию наиболее соответствует стиль Тейлор Свифт, Долли Партон, Карли Пирс — такое своеобразное поп-кантри. А у меня получается симфо-кантри. Дают о себе знать три высших музыкальных образования: академическое, джазовое и хоровое.

– Хотелось ли бы вам стать амбассадором кантри-музыки в России, или это не самая актуальная цель сейчас?

– Слово амбассадор очень красивое, но для меня music first. Честно, я уже боюсь каких-то рамок, и громких заявлений — ведь они как пирог без начинки. Планирую углубиться в музыку. И тогда уже можно будет что-то писать и говорить. Безусловно, хочется уникальности — чтобы четко выделяться среди других и обрести свою нишу. И все-таки не кантри единым — у меня симбиоз разных стилей.

– У вас амбициозные планы в творчестве, новый этап. А как вы отдыхаете и расслабляетесь? Знакомо ли вам выгорание?

– Для меня отдых — природа, комфорт, классные фильмы, время, проведенное с семьей. Очень люблю русскую баню. Обожаю слушать классическую музыку, когда за окном горы.

А выгорание свойственно всем. Такое случается, когда в жизни много суеты и мало творчества. Для артиста это действительно тяжело. Надо просто научиться принимать обстоятельства с мудростью, не бояться подавленного состояния, насыщаться — и снова в путь.

– Чего вам больше хочется наедине с собой — музыки или тишины?

– Ответить непросто. Честно, я не собираю плейлисты из разных артистов, а пытаюсь слушать альбомы целиком. У меня интересная особенность: либо я могу слушать артиста, либо совершенно не мое. Сейчас меня больше всего вдохновляют пластинки Coldplay «Everyday Life» (2019) и переиздание альбома Тейлор Свифт «Fearless» (2021) Эта музыка мне не надоедает. Бывает, что я слушаю одну и ту же песню 100 раз без остановки — под настроение.

Часто, да, хочется просто тишины или классного фильма. Сериалов я смотрела очень мало, но вот недавно добралась до «Эмили в Париже». Иногда очень хороши «суперлегкие» сериалы с красивыми локациями и незатейливым сюжетом, где можно улыбнуться и посмеяться. Они доставляют действительно большое удовольствие и лёгкость!

Беседовала Ольга КУЗНЕЦОВА,

Фото из личного архива актрисы Кати ЧИСТОВОЙ

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