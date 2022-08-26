На фасадах жилых домов в Балашихе появятся более 40 муралов

С 20 августа по 17 сентября в Балашихе проходит Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». В программе – фестивали танцев, музыки, уличного спорта, фотографии, концерт с участием российских звезд, образовательные лектории и многое другое.

А главное – в рамках фестиваля на фасадах жилых домов микрорайона Железнодорожный появятся более 40 муралов. Их авторами станут 60 художников более чем из 10 стран.

Напомним, что история фестиваля «Культурный код» началась в Московской области – в 2019 году в Одинцово. Тогда в районе «Новая трёхгорка» художники расписали 33 фасада домов и стену длиной 600 метров.

Напомним, «Культурный код» – это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают музеи монументального искусства под открытым небом. С 2019 года резиденты «Культурного кода» создали около 100 работ. Помимо Одинцово, в данный момент их можно увидеть в Челябинске, Казани, поселке Солнечнодольске Ставропольского края, Москве, Нижнем Новгороде и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Фонд поддержки и развития современного искусства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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