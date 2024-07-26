На форуме «Новый вектор» представили итальянская система аудиофильмов для незрячих

В цикле мастер-классов актерской мастерской II форума регионального кинематографа «Новый вектор», прошедшего 8-10 июля в Светлогорске (Калининградской области) прошла встреча с Алексом Поли, актёром дубляжа, сценаристом, создателем платформы Film Senza Immagini.

На встрече он представил проект, не имеющий аналогов в Европе, – технологию погружения в кино для незрячих с помощью особого звукового сопровождения. Система разработана специалистами, учитывающими особенности работы центральной нервной системы человека, в частности, имеющего ограничения по зрению. Разработчики подобрали определенные частоты, набор голосов и звуков, транслируемых в формате Dolby Atmos 8D. В проекте приняло участие порядка 70 итальянских актёров. Слоган – «Закрой глаза и всё увидишь».

Поли уточнил, что система помогает зрителю при помощи собственного воображения объединить реальность с миром кино и погрузиться в нее.

«Наш слух – система удивительно тонкой настройки, которая позволяет нам получать широкий спектр эмоций. В Италии на данный момент 1 млн 400 тыс. незрячих, я сотрудничаю с отраслевой организацией, занимающейся проблемами таких людей в нашей стране. Мы презентовали партнерам наш продукт – пригласили 300 незрячих и их ассистентов. В течение 90 минут в полной темноте гости слушали аудиофильм при помощи нашего цифрового решения», – рассказал Алекс Поли. Он добавил, что проектом заинтересовались в Италии, поскольку помимо инклюзивности эта разработка была воспринята также как «новый инструмент постижения искусства».

Анжело Сконда, продюсер, президент компании «Пересвет-Таури», специалист кинокомиссии при Министерстве культуры Италии, принявший участие в дискуссии, обратил внимание коллег, что с помощью платформы Film Senza Immagini можно увеличивать кассовые сборы в кинотеатрах.

«Незрячий зритель придет в кинотеатр с ассистентом, то есть купит два билета вместо одного», – пояснил продюсер и сообщил, что вместе с Алексом Поли они планируют проведение серии мероприятий в России с участием итальянских кинематографистов, с целью укрепления отношений наших стран в сфере культуры и искусства.