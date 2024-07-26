РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииСЗФОНа форуме «Новый вектор» представили итальянская система аудиофильмов для незрячих

На форуме «Новый вектор» представили итальянская система аудиофильмов для незрячих

editor
By editor
33
новый вектор - алекс поли

В цикле мастер-классов актерской мастерской II форума регионального кинематографа «Новый вектор», прошедшего 8-10 июля в Светлогорске (Калининградской области) прошла встреча с Алексом Поли, актёром дубляжа, сценаристом, создателем платформы Film Senza Immagini.

На встрече он представил проект, не имеющий аналогов в Европе, – технологию погружения в кино для незрячих с помощью особого звукового сопровождения. Система разработана специалистами, учитывающими особенности работы центральной нервной системы человека, в частности, имеющего ограничения по зрению. Разработчики подобрали определенные частоты, набор голосов и звуков, транслируемых в формате Dolby Atmos 8D. В проекте приняло участие порядка 70 итальянских актёров. Слоган – «Закрой глаза и всё увидишь».
Поли уточнил, что система помогает зрителю при помощи собственного воображения объединить реальность с миром кино и погрузиться в нее.

«Наш слух – система удивительно тонкой настройки, которая позволяет нам получать широкий спектр эмоций. В Италии на данный момент 1 млн 400 тыс. незрячих, я сотрудничаю с отраслевой организацией, занимающейся проблемами таких людей в нашей стране. Мы презентовали партнерам наш продукт – пригласили 300 незрячих и их ассистентов. В течение 90 минут в полной темноте гости слушали аудиофильм при помощи нашего цифрового решения», – рассказал Алекс Поли. Он добавил, что проектом заинтересовались в Италии, поскольку помимо инклюзивности эта разработка была воспринята также как «новый инструмент постижения искусства».

Анжело Сконда, продюсер, президент компании «Пересвет-Таури», специалист кинокомиссии при Министерстве культуры Италии, принявший участие в дискуссии, обратил внимание коллег, что с помощью платформы Film Senza Immagini можно увеличивать кассовые сборы в кинотеатрах.

«Незрячий зритель придет в кинотеатр с ассистентом, то есть купит два билета вместо одного», – пояснил продюсер и сообщил, что вместе с Алексом Поли они планируют проведение серии мероприятий в России с участием итальянских кинематографистов, с целью укрепления отношений наших стран в сфере культуры и искусства.

Предыдущая статья
TopHit назвал Мари Краймбрери и Диму Билана самыми популярными в российском радиоэфире
Следующая статья
VK открывает новые возможности для самореализации участников фестиваля «Таврида.АРТ»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru