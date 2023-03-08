На «Карусели» стартует спин-офф анимационного сериала «Тима и Тома» от создателей «Малышариков»

7 марта ГК «Рики» анонсировала ТВ-премьеру. На телеканале «Карусель» с 9 марта выйдут сразу 15 серий нового анимационного проекта «Спроси Тому», который является спин-оффом мультсериала «Тима и Тома».

В каждой серии «Спроси Тому» слонёнок Тома получает детский вопрос и вместе со своим другом бегемотиком Тимой берётся найти на него ответ. Доходчиво, в игровой форме, герои расскажут маленьким зрителям, как приготовить пирог, что такое воздух, как справиться с обидой и многое другое.

Сериал создан в смешанной технике 2D и 3D видео, каждый эпизод длится по 3 минуты.

Проект «Спроси Тому» задуман по принципу эдьютеймент (edutainment) — подход, соединяющий обучение (англ. education) и развлечение (англ. entertainment). Такой формат мотивирует детей самостоятельно познавать окружающий мир и больше экспериментировать.

11 февраля 2022 года первые 5 серий сезона вышли на крупнейшем видеопортале Китая - YouKu Kids. Сразу же после премьеры проект стал №1 в рейтингах платформы и удерживал эту позицию в течение четырёх недель.

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