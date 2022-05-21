Учащиеся московского «Медиакласса» первыми увидели мультфильм «Приключения Царя» и узнали от режиссёра, как создаётся современная детская анимация

На днях в рамках социально-культурного проекта «Газпром-Медиа Холдинга» «Территория КИТ» и проекта предпрофессионального образования Департамента образования и науки города Москвы «Медиакласс в московской школе» состоялось мероприятие для московских школьников, направленное на ознакомление с профессиями медиаиндустрии. Команда Группы Компаний ГПМ КИТ провела экскурсию по своему офису-киногороду и организовала предпремьерный показ мультфильма «Приключения Царя», который вышел в широкий кинопрокат 19 мая.

Учащиеся медиакласса посетили офис Группы Компаний ГПМ КИТ, «Киностудию КИТ» и кинопрокатную компанию «Централ Партнершип» – крупнейшие российские компании по созданию и дистрибьюции самых успешных фильмов и сериалов. Георгий Рюмин, руководитель проекта «Территория КИТ» и креативный продюсер ГПМ КИТ, провел ребят по киногороду и рассказал, как долог путь от идеи до экрана и как много сил прилагают сотни людей, чтобы фильм был создан и нашел своего зрителя. Школьники с удовольствием отвечали на вопросы и задавали свои, ведь они уже немало знают о внутренней «кухне» кинопроизводства.

После увлекательной экскурсии в собственном кинотеатре для учащихся был организован предпремьерный показ фильма «Приключения Царя», а также состоялась встреча с режиссером фильма Давидом Саакянцем. Ребята были так увлечены, что буквально забросали режиссера вопросами на разные темы: и про технические аспекты и смыслы, заложенные создателями мультфильма, и про важность кино как рупора культурных и общечеловеческих ценностей и др. После оживленной беседы автор самого интересного вопроса в награду получил полугодовую подписку на онлайн-платформу PREMIER.

Давид Саакянц поблагодарил ребят за участие в спецпоказе: «Для нашей студии это первый проект, который выходит в российских кинотеатрах, а вы – первые зрители, которые увидели «Приключения Царя» так далеко от Еревана. Я лично очень благодарен кинопрокатной компании «Белые ночи», всем, кто помог прокату фильма состояться, чтобы сегодня его cмогли увидеть вы, а со следующей недели – множество российских зрителей в кинотеатрах по всей стране. Нам очень приятно и очень волнительно».

«Территория КИТ» – социально-культурный проект, созданный Группой Компаний ГПМ КИТ (входит в состав АО «Газпром-Медиа Холдинг»), направленный на популяризацию российского кино и профессий медиаиндустрии среди молодежи.

Проект «Медиакласс в московской школе» – это новый проект предпрофессионального образования Департамента образования и науки города Москвы. В медиаклассах будут готовить журналистов будущего — специалистов, создающих уникальный высококачественный мультимедийный контент. Благодаря проекту школьники не только получат знания, которые помогут им определиться с будущей профессией, но и смогут сформировать предпрофессиональные умения, которые потребуются будущим студентам, как во время обучения в ВУЗе, так и в дальнейшей работе и построении карьеры в сфере кино- и медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

«АО «Газпром-Медиа Холдинг» – крупнейший медиахолдинг Восточной Европы, а как известно, большая сила – это большая ответственность. Поэтому мы уделяем большое внимание разным социальным проектам и сегодня очень рады видеть вас здесь – мы хотим, чтобы к нам в медиаиндустрию шли самые талантливые ребята. Истории происходят каждый день вокруг нас – мы их видим и слышим, мы в них живем, мы их сочиняем, мы в них попадаем. Поэтому важно понимать, как эта самая история устроена, а киношники знают об этом лучше, чем кто бы то ни было, – это их работа», – говорит руководитель проекта «Территория КИТ» Георгий Рюмин.

Перед просмотром мультфильма «Приключения Царя», красочной истории о преодолении трудностей и сложностей на пути к большой цели, Георгий Рюмин напутствовал школьников: «В жизни перед вами будет возникать огромное количество сложных, а главное – новых этических проблем. Цифровая эра ставит свои задачи, разбираться с которыми вам предстоит самостоятельно, потому что человечество пока просто не имеет опыта для их решения. И опираться при выборе этого решения можно и нужно в первую очередь на собственный эстетический опыт. Чем более насмотренными, начитанными и наслушанными вы будете, тем надежнее будет ваш нравственный выбор в сложный момент».

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