20 мая 2022 года в музее Ар Деко состоялось открытие XI Летнего Арт фестиваля «Диалог Искусств».

Фестиваль начался с «Музыкального портрета Весны» композитора и музыканта Александра Климашевского, вступительное слово сказали Андрей Чечеткин, Исполнительный директор Союза Дизайнеров Москвы и Галина Мерзликина, Директор Летнего Арт фестиваля «Диалог Искусств» в Музее Ар Деко, Президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

«Очень символично, что фестиваль проходит именно в Музее Ар Деко, представляющем собой эклектичный стиль, синтез модернизма и неоклассицизма в изобразительном и декоративном искусстве. Мы собрали очень разные художественные работы, важно было не перейти грань между оригинальностью и безвкусицей и это, безусловно, получилось! Приходите и убедитесь сами», — отметила в своём выступлении Галина Мерзликина, директор фестиваля.

Андрей Чечеткин, Исполнительный директор Союза дизайнеров Москвы вручил Юлии Бружайте, актрисе, художнику и писателю, Золотую статуэтку Союза Дизайнеров Москвы «За вклад в развитие искусства», а Юлия Школенко, президент Фонда «Женщины России» Член Совета в Московском Отделении Деловая Россия, отметила: «Творческая деятельность таких людей, как Юлия Бружайте, формирует культуру общества».

В выставочной экспозиции фестиваля представлены работы 30-и авторов среди которых: Арт-дуэт Мастер и Катерина с работой «Жизнь», Вера Алексина с композицией тряпичных кукол «Тихий Дон» и панно «Над городом», актриса, художник и писатель Юлия Бружайте с серией художественных иллюстраций к своей книге «Мария из Брюгге», художник Елена Живова с разноцветными скульптурными композициями, центр «Культура для жизни» представил фотографии проекта «Путешествие со смыслом, Рф Мой Дагестан», художник Надежда Зимова с абстракциями на дереве, художники галереи Инны Вольской, ювелир Дмитрий Вардомский, фотограф Галина Мерзликина, Арт резиденция SKYLERRO с работами дизайнеров для автомобильного тюнинг ателье, ученики художественного отделения колледжа представили серии работ на тему Гюстава Климта и Поля Гогена, керамист Ирина Козьмина с работой «Четыре стихии: воздух, земля, огонь и вода», художник Людмила Неснова с великолепными пейзажными работами, музыкальный художник Александр Климашевский с «Портретом Весны» и авторской музыкой.

Центром экспозиции стала работа учеников колледжа искусств, по мотивам Гюстава Климта, с использованием золотой потали, и масла.

Открытие Фестиваля посетили более 200 человек, среди которых артисты театра «У Никитских ворот», Заслуженная артистка Молдавской ССР, Заслуженная артистка Российской Федерации, Народная артистка Республики Молдова Светлана Тома, Заслуженный артист Российской Федерации. и режисер Михаил Богдасаров, Анастасия Павлова, Член Генерального Совета Ассамблеи Народов Евразии, Президент Фонда «Женщины России» Член Совета в Московском Отделении Деловая Россия Юлия Школенко, писатель и журналист Лидия Григорьева и другие.

В рамках открытия фестиваля МОНОТЕАТР Ольги Калашниковой представил спектакль «Конфуций, выйди из класса!», Анастасия Павлова, Автор и руководитель Международной независимой интеграционной программы «СНГ + МИР» представила глобальный просветительский проект «Гении Мира», Галерист Инна Вольская рассказала о художниках своей галереи: Наталье Пономаревой, Ольге Олейниковой, Ирине Осипенковой и др.

Вход на экспозицию Летнего Арт фестиваля «Диалог Искусств» в Музее Ар Деко СВОБОДНЫЙ!

Фестиваль продлится до 5 июня, включительно.

В рамках фестиваля анонсирована культурно-развлекательная и деловая программы.

Где? Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 2, Музей Ар Деко.

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