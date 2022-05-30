На Культурных Средах в MODUS Hall строили культурные мосты

Культурные мосты — такой стала тема нового вечера проекта Марии Тарасевич и Амарии «Культурные Среды» в роскошном ресторане MODUS. «Мосты – это со-единение, нам сегодня важно ощущать не разделённость, а общность, – от сердца к сердцу, от души к душе, в этом идея подготовленной программы» – открыла вечер его патронесса, известная телеведущая, благотворитель и бизнес-леди Наталья Тингаева.

Евгений Борец, Мария Тарасевич, Этери Бериашвили, Амария

В концерте приняли участие музыканты Трио Евгения Борца: Евгений Борец – рояль, Сергей Хутас – контрабас, Давид Ткебучава – барабаны.

Евгений Борец – джазовый пианист и композитор, аранжировщик, автор музыки к российским фильмам и театральным постановкам, лауреат международных конкурсов, участник фестивалей «Усадьба джаз», «Джазовый перекрёсток». Евгений участвовал в создании таких знаменитых проектов как «Джазовые Трансформации», «Креольское танго», «Идиш Джаз».

Мария Тарасевич и Трио Евгения Борца

Особым подарком гостям Культурных Сред и патронессе, недавно отметившей день рождения, стало исполнение мирового хита Джанни Феррио “Paroles, paroles…” Марией Тарасевич в сопровождении великолепного трио Евгения Борца. Музыкантов связывает давняя дружба и сотрудничество, выразившееся в общем музыкальном проекте и выпуске одноимённого альбома — Embraceable You. Знаменитое трио исполнило и изысканные джазовые импровизации на известные музыкальные темы в авторских аранжировках и композиции из нового альбома Евгения Борца «Телеграм».

Наталья Тингаева

Наталья Тингаева представила собственный творческий номер. В ее проникновенном прочтении в сопровождении прекрасной музыки – «Вокализ» Сергея Рахманинова прозвучал отрывок из поэмы Иосифа Бродского «Петербургский роман».

Музыкальную программу продолжило блестящее выступление Этери Бериашвили.

Певица, композитор, финалистка самого популярного музыкального телепроекта «Голос», голосу которой подвластно все: от джазовых стандартов до соула и фанка, от грузинской народной песни до французского шансона, — исполнила авторскую песню и несколько известных композиций на русском, французском и грузинском языках.

Имя Этери в переводе с грузинского означает «эфир», и действительно эта тонкая мифическая стихия будто обволокла зал, даря публике настоящие, незабываемые эмоции.

Призер викторины Светлана Ларина

Культурные мосты – такова была и тема традиционной интеллектуальной викторины, призами которой стали театральные билеты от патронессы вечера, «театральный» шоколад от ателье Аллы Комиссаровой, приятные подарки от организаторов проекта Культурные Среды Марии Тарасевич и Амарии.

Фото – Станислав КВАСКОВ

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