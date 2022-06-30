На Московской неделе моды дети презентовали концепции одежды для нового движения детей и молодежи

23 июня в рамках Московской недели моды 30 российских школьников презентовали детские концепции для капсульной коллекции нового общероссийского движения детей и молодежи, открыв Всероссийский конкурс соавторов. До 1 сентября любой желающий сможет внести свое предложение о том, какой может стать фирменная капсула одежды для участников движения. Первыми своими концептами с широкой аудиторией поделились участники Всероссийского конкурса «Большая перемена», созданными под руководством экспертов арт-кластера «Таврида» и Московской недели моды.

20 июня стартовала Московская неделя моды, участие в которой принимают ведущие российские дизайнеры. По словам мэра города Москвы Сергея Собянина, проведение недели моды является важной мерой поддержки российских дизайнеров. Мероприятия проходят на ВДНХ, Тверской площади, в Музее моды, но основной площадкой стал парк «Зарядье», где запланировано проведение 70 показов от 120 дизайнеров, а также презентация детской концепции одежды для нового движения детей и молодежи.

Презентация детских концепций состоялась 23 июня в Медиастудии парка «Зарядье». Свои дизайнерские наработки представили 30 участников сообщества «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

5 команд юных дизайнеров под руководством наставников – мастеров арт-кластера «Таврида» и Московской недели моды – представили свое виденье фирменного стиля участников создаваемого в России движения. Команды презентовали капсулы на все случаи жизни: современную повседневную одежду, стильную школьную форму, официальные костюмы, комплекты для спорта и отдыха.

Например, команда Алины Анненковой из Санкт-Петербурга предложила разложить на пиксели берёзовый принт и интегрировать такой рисунок в сочетании с цветом 2022 года по версии Pontone – «very peri» в повседневную и спортивную одежду подростков. Другая команда – Семена Пашковского из Москвы – обратилась за вдохновением к художникам-авангардистам Казимиру Малевичу, Василию Кандинскому, Давиду Бурлюку и использовали графические фигуры из произведений авторов в элементах своей капсульной коллекции. Жюри оценило работу всех пяти команд и не стало выбирать лучшую.

«В «Большой перемене», каким бы компетентным ни было жюри, в итоге выбирают дети. Мы с коллегами посовещались и поняли, что не можем сейчас сказать, какая из команд нравится больше. Каждая из коллекций, которые вы разработали, в чем-то хороша, в чем-то сильна. Есть потенциал для доработки, для развития. А решение, что будем носить – будут принимать ваши сверстники. Будем голосовать всей страной! – поделилась генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова. – «И еще, «Большая перемена» – это сообщество ребят неравнодушных, и есть большое количество детей в нашей стране и нашем сообществе, которым тоже хотелось быть красивыми, модно одетыми, но им нужны специальные лекала, специальная одежда. Поэтому мы предлагаем расширить капсулу и включить в нее линейку специальной одежды для подростков с ограниченными возможностями здоровья».

Под впечатлением от детских концепций остались и другие члены жюри.

«Я уже даже забыл, что можно так классно, креативно, свободно, как вы, мыслить. Этой свободы мне не хватает, а в вас она есть. И вы дали мне гораздо больше вдохновения, чем я попытался дать вам. Я надеюсь, работа для вас была интересной и полезной. И все те комментарии, которые мы вам сказали, надеемся, примите как советы, а не как критику. Пусть это будет во благо!» – обратился к ребятам текстильный дизайнер, мастер арт-кластера «Таврида» Максим Крылов.

Дизайнер, основатель бренда ICÔNE.AT, стилист, участник MBFWRussia, экс Fashion-редактор Lamoda, мастер арт-кластера «Таврида» Яна Горохова добавила: «Дети – вы рассказываете такие вещи и идеи, которые взрослому человеку не придут в голову. За ваш креатив, за вашу смелость, за ваше творчество я говорю вам огромное спасибо. Благодарю вас за это участие. И вне зависимости от того, что мы вам говорили с высоты своего возраста или опыта, – просто двигайтесь в своем творческом потоке. Творите!».

Отбор для участия детей «Большой перемены» в Московской неделе моды проходил с 6 по 11 июня среди творческих участников сообщества. 30 ребят, набравших наибольшее количество баллов, приняли участие в онлайн-воркшопе, в рамках которого разрабатывали концепции фирменной одежды совместно с наставниками арт-кластера «Таврида», среди которых: текстильный дизайнер Максим Крылов, дизайнер, основатель бренда ICÔNE.AT, стилист, участник MBFWRussia, экс Fashion-редактор Lamoda Яна Горохова и дизайнер, старший преподаватель кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой ИВГПУ, руководитель дизайн-направления в онлайн-школе «Академия индустрии моды» Алена Марычева.

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