VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир кино

Новый сезон детективного сериала «Лихач» представили в сети

Мир театра

Театр Иллюзии открыл новый театральный сезон

СпортКультура

На острове Кунашир прошли международные соревнования по серфингу «Кубок Первого канала «На краю света»»

366INFO.RU

Фонд Инносоциум и Московская школа управления «Сколково» представили доклад о развитии креативной экономики

Интервью

Алексей Пеганов: «Русская мечта — это стремление к созиданию, к любви, к гармонии»

WWNEWS

Индия (Шимла): в Национальной Академии Искусств открылась международная выставка

366INFO.RU

«Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана» – лучшие отечественные экранизации

Интервью

«Без этого я не чувствую, что жива»: Roshina рассказала о своей новой песни «Она любила его»

ДомойМир театраТеатр Иллюзии открыл новый театральный сезон

Театр Иллюзии открыл новый театральный сезон

editor
By editor
23
московский театр иллюзий - сбор труппы
Фото © пресс-служба Московского Театра иллюзий

После летнего перерыва, труппа собралась под сводами родного театра. Директор, Эдуард Асланов, и главный режиссер, Артем Бибилюров, подвели итоги прошедшего сезона, отметив яркие победы, и с воодушевлением поделились планами, полными свежих идей и амбициозных проектов. Так чем же Театр готов поразить воображение зрителей в новом, 37-м сезоне?

Первая половина сезона ознаменуется долгожданными премьерами:

В октябре «Сцена на Перовской» представит вокально-поэтический спектакль «Жизнь, кажется, висит на волоске». Дуэт актрис – Ларисы Капустиной и Натальи Васиной – в сопровождении камерного оркестра театра, где скрипка Натальи Шаповаловой сплетается с клавишными импровизациями Вадима Ганкина, сотворит завораживающий синтез поэзии и музыки. Зрители услышат стихи мятежной Анны Ахматовой, отрывки из ее поэм и пронзительные романсы.

Далее запланирована премьера комедии положений «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе великого русского драматурга Александра Николаевича Островского в интерпретации заслуженного деятеля искусств РФ Артема Бибилюрова. Режиссёр делает акцент на динамичном развитии действия, гротескных образах и остроумных диалогах. Спектакль наполнен юмором, иронией и глубоким философским подтекстом.

В том же месяце Театр распахнет свои двери для II Российского Иллюзионного Форума – грандиозного фестиваля, призванного объединить профессионалов, любителей и поклонников иллюзионного искусства со всей России и из-за рубежа.

Гвоздь сезона! – зрителей порадует весёлая история «Бременские музыканты», поставленная заслуженным артистом России Владимиром Жуковым. Режиссёр вдохнёт новую жизнь в старую сказку, наполнив её современными шутками, яркой хореографией, необычными иллюзионными номерами и трюками.

Минувший сезон также был отмечен важными достижениями: спектакли «Женитьба» и «Сафари с динозаврами» стали номинантами престижной российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Искромётная комедия по пьесе Рэя Куни «Номер 13» в постановке Артёма Бибилюрова уже успела завоевать признание и любовь публики, и с октября этого года займёт почётное место в репертуаре Основной сцены театра.

Театральная семья пополнилась молодыми и талантливыми артистами – выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина и ВГИКа. И, наконец, чтобы сделать посещение Театра еще более приятным, на Малой сцене (Сцена на Перовской) были установлены новые, удобные кресла.

Предыдущая статья
ТОП-3 места для продажи б/у ноутбука: плюсы и минусы
Следующая статья
Новый сезон детективного сериала «Лихач» представили в сети

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru