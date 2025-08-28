Театр Иллюзии открыл новый театральный сезон

После летнего перерыва, труппа собралась под сводами родного театра. Директор, Эдуард Асланов, и главный режиссер, Артем Бибилюров, подвели итоги прошедшего сезона, отметив яркие победы, и с воодушевлением поделились планами, полными свежих идей и амбициозных проектов. Так чем же Театр готов поразить воображение зрителей в новом, 37-м сезоне?

Первая половина сезона ознаменуется долгожданными премьерами:

В октябре «Сцена на Перовской» представит вокально-поэтический спектакль «Жизнь, кажется, висит на волоске». Дуэт актрис – Ларисы Капустиной и Натальи Васиной – в сопровождении камерного оркестра театра, где скрипка Натальи Шаповаловой сплетается с клавишными импровизациями Вадима Ганкина, сотворит завораживающий синтез поэзии и музыки. Зрители услышат стихи мятежной Анны Ахматовой, отрывки из ее поэм и пронзительные романсы.

Далее запланирована премьера комедии положений «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе великого русского драматурга Александра Николаевича Островского в интерпретации заслуженного деятеля искусств РФ Артема Бибилюрова. Режиссёр делает акцент на динамичном развитии действия, гротескных образах и остроумных диалогах. Спектакль наполнен юмором, иронией и глубоким философским подтекстом.

В том же месяце Театр распахнет свои двери для II Российского Иллюзионного Форума – грандиозного фестиваля, призванного объединить профессионалов, любителей и поклонников иллюзионного искусства со всей России и из-за рубежа.

Гвоздь сезона! – зрителей порадует весёлая история «Бременские музыканты», поставленная заслуженным артистом России Владимиром Жуковым. Режиссёр вдохнёт новую жизнь в старую сказку, наполнив её современными шутками, яркой хореографией, необычными иллюзионными номерами и трюками.

Минувший сезон также был отмечен важными достижениями: спектакли «Женитьба» и «Сафари с динозаврами» стали номинантами престижной российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Искромётная комедия по пьесе Рэя Куни «Номер 13» в постановке Артёма Бибилюрова уже успела завоевать признание и любовь публики, и с октября этого года займёт почётное место в репертуаре Основной сцены театра.

Театральная семья пополнилась молодыми и талантливыми артистами – выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина и ВГИКа. И, наконец, чтобы сделать посещение Театра еще более приятным, на Малой сцене (Сцена на Перовской) были установлены новые, удобные кресла.