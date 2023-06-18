Владимир Мединский: «Нужно создавать нарративы, которые формируют гордость за себя, свой народ и свою страну»

15 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоялся завтрак Российского общества «Знание» «Завтрак со "Знанием". Дипломатия просвещения».

Гости «Завтрака со "Знанием"» обсудили новую роль просвещения, роль знаний как мягкой силы во внешней и внутренней политике страны, а также создание альтернативной повестки, которая сможет укреплять образ России как великой державы с множеством научных достижений и богатой культурой.

Направление дискуссии задали помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, историческую правду в нашей стране активно фальсифицировали долгие годы, альтернативная история уже написана и сегодня ее внедряют в умы молодого поколения: «Сегодня коллективный Запад пытается навязать всему миру новую правду и забыть о том, что мы подарили миру космос, спасли от полиомиелита, первыми изобрели вакцину от коронавирусной инфекции и даже о том, что мы освободили Европу от фашизма».

Владимир Мединский отметил, что «цель иностранного информационного противодействия очень проста — Россия и ее культура, которая является для многих противником в геополитическом и цивилизационном смысле, просто не должна ассоциироваться с победой». «Чтобы работать с массовым сознанием, нам нужно создавать нарративы, которые "выплескиваются" в социальные сети. Это могут быть отечественные компьютерные игры, "приземление" иностранных продуктов, кино и спорт. Такие истории формируют гордость за себя, за свой народ и свою страну, так давайте же уделять этому максимальное внимание», — добавил он.

Обратить внимание на юное поколение, которое с первого класса в доступной форме должно узнавать о нашей истории, призвала Мария Захарова:

«Нам нужно быть в большей степени озабоченными не тем, как воспринимают историческую правду за рубежом, а тем, что происходит у нас, в первую очередь, с детьми, — отметила официальный представитель МИД России. Юное поколение должно с первого класса в доступной форме узнавать о нашей истории. Дети во 2–3 классе знают практически все об истории Древней Греции и Древнего Египта, но о том, что происходит на территории нашей страны, они узнают ближе к середине школы. Как история собственной страны может быть факультативна? Это должно быть естеством, основой сегодняшнего дня. На каждый возрастной уровень должны быть разработаны 5–7 тезисов по ключевым историческим датам и событиям нашей истории, чтобы была сформирована абсолютно естественная среда для просвещения нашего молодого поколения».

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что важен не только качественный контент, но и то, как он будет преподноситься, особенно когда речь идет о молодом поколении: «Вводя новые предметы и новые учебники, охватывая все большее количество наших детей историческим просвещением, мы должны не забывать про форму подачи. Она должна быть органична и понятна детям — нельзя возвращаться к "треску барабанов и звуку горнов", за которым наступает определенная пустота».

О важности коммуникационной политики России и правильном выстраивании образов на международном уровне высказалась дипломат, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль: «Коммуникация при всех обстоятельствах и несмотря ни на что — это основа дипломатии. В условиях сегодняшних вызовов Россия должна компенсировать те коммуникационные направления, которые еще недостаточно развиты, среди которых, например, Ближний Восток. России нужно приложить коммуникационные усилия, чтобы страны этого региона реагировали точно так же, как и другие полторы сотни стран мира, уже вовлеченные в диалог. Я надеюсь, что дипломатическая коммуникация, которая сегодня полностью остановлена западными странами, будет рано или поздно возобновлена. Этот резкий дипломатический разрыв можно сравнить с бракоразводным процессом и сейчас самое время для того, чтобы проанализировать последствия подрыва доверия».

Уровень дипломатического диалога прокомментировал российский политолог-международник, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов: «Поиск общего языка дипломатии — это один из важнейших вопросов. Сейчас мы теряем возможность разговаривать с Западом. Сегодня мы можем наблюдать, как в рабочих планах по подготовке иностранных дипломатов сокращается преподавание истории, иностранного языка. Они замещаются курсами по коммуникациям, управлению и идеологии. Это важные вещи, но они лишают будущих специалистов эмпатии, понимания собеседника и его подлинных интересов. Их "когнитивная мышца" замещается прагматическим и высокомерным стремлением донести свое "справедливое видение мира". Сила нашей системы подготовки заключается в фокусе на фундаментальные знания политики, иностранных языков, регионоведения, а также в развитии в дипломатах эмпатии».

Обсуждая формирование имиджа России за рубежом и достижения, которые всегда отличали и прославляли нашу страну, науку, спорт, сенатор Александр Карелин высказал мнение, что именно сейчас важно обратить внимание внутрь себя: «Наше спортивное движение, спартакиады всех уровней — это крайне полезно и применимо для того, чтобы мы стали сильнее и конкурентоспособнее. И затем мы вновь сможем вернуться в международный спорт, претендуя на первые места».

«Информационная война в области спорта началась раньше, чем где бы то ни было еще, достаточно вспомнить допинговые скандалы. И наши собственные игры появились в ответ на подобного рода ограничения, на необходимость постоянно "проситься", чтобы принять участие в международных соревнованиях. "Игры будущего" были придуманы еще до СВО, но их актуальность достигла своего пика именно в сегодняшних обстоятельствах. Это новый, суверенный спортивный продукт, который полностью принадлежит России. И несмотря ни на что, в пилотных "Играх будущего" участвовали 22 страны, включая США, Латвию и Германию», — отметил генеральный директор ООО «Всемирные Игры Будущего», руководитель, проекта «Игры Будущего 2024» Игорь Столяров.

«Нам нужно рассказывать о собственном спорте и повышать его привлекательность, чтобы иностранные спортсмены понимали, что нужно ехать к нам в условиях изоляции России от международных соревнований. Нам также нужно проводить активную просветительскую работу с детьми. И здесь самое главное — это тренеры и преподаватели, соответствующие тем ценностям, которые они стремятся привить своим ученикам, создают правильные условия для обучения», — дополнил предприниматель, основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

Воспитывать молодое поколение на примерах и героях из собственной славной истории призвали блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) и журналист, член Общественной палаты России, председатель херсонского отделения Общества «Знание» Александр Малькевич.

«Кто сегодня воспитывает детей? Бэтмен и Человек-Паук, но никак не национальные герои. У нас есть талантливые художники и писатели, нужно им помогать продвигать своих героев. Интернет — это просто средство доставки информации, как и телевизор. Но информацию нужно изготавливать, нужно обучать соответствующих людей. В пропаганде своих ценностей нужно действовать агрессивно и наступательно. Нам достаточно просто говорить правду, говорить о том, что было на самом деле — это сработает», — сказал Дмитрий Пучков.

«Сегодня молодые люди на новых территориях России заново открывают свою родную землю благодаря, в том числе, проектам Российского общества "Знание", в рамках которых мы стремимся рассказывать об уроженцах наших исконно-российских территорий. У нас есть потрясающие амбассадоры, например, Федор Конюхов или Гоша Куценко — уроженцы Запорожской области, а Сергей Гармаш родом из Херсона. Здесь огромнейшее количество героев, которым можно было бы поставить памятник — донецкому композитору Сергею Прокофьеву, гидрографу и полярному исследователю Георгию Седову. Важно нести знания, связанные не только с Великой Отечественной Войной. Совместно с Российским обществом «Знание» мы планируем подготовить и разместить двадцать муралов в Херсонской области по разным темам, продвигающим культурные смыслы и рассказывающим об уникальных уроженцах новых территорий», — поделился планами Александр Малькевич.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию; исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований, НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская, главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» Олеся Носова, заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева, генеральный директор телеканала «Авто плюс» Александр Моисеев, директор по международному сотрудничеству Медиагруппы «Россия сегодня» Василий Пушков и другие.

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