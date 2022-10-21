На PREMIER эксклюзивно вышел документальный фильм о казаках

21 октября в онлайн-кинотеатре PREMIER эксклюзивно стартует показ нового документального фильма «Казачество!» о жизни общин на Дону, Урале и в Казани.

Специально для создания проекта съемочная группа отправлялась в экспедицию в места проживания казачьих общин, чтобы запечатлеть природу, которая их окружает, быт, традиции, повседневную и праздничную жизнь.

В проекте «Казачество!» рассказывается о том, что такое казачество, чем оно живет сейчас и какую роль сыграло в истории России. Чем отличаются донские казаки от уральских, что их объединяет. Чем живут и занимаются современные казаки? Удалось ли им сохранить свои традиции и передать их новому поколению? Как они относятся к современным технологиям? С кем проводят праздники? Чем увлекаются? В новом проекте «Казачество.Фильм» можно познакомиться с настоящими казаками и их семьями, узнать о быте, традициях, отношениях и досуге жителей разных регионов России, которые гордятся тем, что они — казаки.

Режиссером проекта стал Александр Часовников, автором идеи выступил Андрей Трофимов.

Всего в документальном проекте «Казачество!» 3 серии, каждая по 30 минут. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

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