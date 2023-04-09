На PREMIER новый сезон остросюжетного детектива «Невский» с Антоном Васильевым

10 апреля в онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале НТВ состоится премьера шестого сезона остросюжетного детектива телеканала НТВ «Невский» – «Невский. Расплата за справедливость». Главную роль в многосерийной картине – майора Павла Семёнова – традиционно исполнил Антон Васильев.

В новом сезоне суд арестовал Павла Семёнова (Антон Васильев) после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. В качестве меры пресечения было выбрано заключение полицейского под стражу. Татьяна Белова (Виктория Маслова) вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда. Подполковник Юрий Окунько (Николай Горшков) возглавляет УМФД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовёт к себе в команду Андрея Михайлова (Андрей Гульнев), который решает продолжить службу в органах. В это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник всё ещё на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семёнов, находящийся в СИЗО, и ему грозит несколько лет лишения свободы.

Съёмки картины прошли в Санкт-Петербурге. Одной из самых необычных локаций стал бывший следственный изолятор «Кресты», в котором Антон Васильев оказался в качестве заключённого. Знаменитая тюрьма уже не функционирует, но создателям проекта удалось получить доступ на закрытый объект для проведения съёмок.

Сериал наполнен не только закрученными детективными линиями и личными драмами героев, но и эффектными сценами. В новом сезоне детектива зрителей также ждёт немало экшена. К слову, в кадре почти все трюки Антон Васильев исполняет самостоятельно, за исключением сложных сцен, где, например, главный герой должен спрыгнуть с высокого здания.

Игорь Драка, режиссёр проекта:

– Зрителю стоит ждать много интересных сюжетных линий и поворотов. Могу немного приоткрыть завесу тайны: Дмитрий Паламарчук появится с бородой, а ещё у него завяжется любовная история. Получат продолжение достаточно специфические отношения между главным героем Павлом Семёновым и Фомой: полудружеские, полуконфликтные. Что касается Семёнова, то могу сказать, что хороших героев всегда очень тяжело играть. Антон Васильев нашёл золотую середину. Его герой неоднозначный: не хороший и не плохой. Вот в этом и есть прелесть, так как, если бы он был идеальным хорошим главным героем, то это было бы скучно. Ведь, что самое главное у нас в кино? Это конфликт. Есть конфликт — есть кино, нет конфликта — нет кино.

Антон Васильев, исполнитель главной роли:

– Несколько месяцев подряд я целовал утром детей, говорил: «Папа едет на работу», и ехал в тюрьму на съёмки шестого сезона… Мой герой по сценарию оказывается за решеткой, события этих серий мы снимали в печально известных «Крестах». Даже слегка прикоснувшись к этому миру, начинаешь вдвойне ценить минуты, проведённые на свободе рядом с близкими людьми.

Виктория Маслова, исполнительница роли Татьяны Беловой:

– Моя героиня не просто опер. Работая под прикрытием, она может быть кем угодно. Благодаря этому и я, исполняя одну роль, могу сыграть сразу нескольких героинь, а для актрисы это большая удача! Белова целеустремленная и умеет любить. А учитывая все остальные её суперкачества, любовь придает ей такую мощную движущую силу, что остановить такую женщину невозможно. Мою героиню в шестом сезоне ждёт масса новых приключений, и потребуется немалая сила воли и характера, чтобы преодолеть все трудности. Будет гораздо больше сцен, где мне придётся применять силу, это непросто, но держит в тонусе. У меня был опыт драк в кино и спасибо моему папе за основные навыки в этом искусстве, это мне помогает в профессии. Также в новом сезоне я надела «стрипы» (танцевальная обувь на высоком каблуке и высокой платформе), и моя задача была «не убиться» в них.

Андрей Гульнев, актер:

– В шестом сезоне мой герой Андрей Михайлов продолжит свою службу в правоохранительных органах в знакомом ему Центральном районе Санкт-Петербурга под начальством подполковника Юрия Окунько. И если у последнего в процессе работы возникает много вопросов, то для Михайлова всё, наоборот, более-менее понятно и знакомо. Взаимоотношения двух напарников – Михайлова и Семёнова – в новом сезоне станут ещё сложнее. Но забыть о том, что их связывает дружба, они не могут, поскольку персонажи, которых мы с Антоном Васильевым играем, вместе прошли огонь, воду и медные трубы. Наша дружба – это качели, мы проходим от полного непонимания, возможно, даже разочарования, до каких-то поступков и действий, которые в какой-то степени не то чтобы оправдывают наше поведение, но объясняют, почему в той или иной ситуации мы поступаем так, а не иначе.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.