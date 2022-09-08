Российские дизайнеры представят новые визуальные решения для российской продукции и промышленности в рамках конкурса «Фабрика дизайна»

Более 190 дизайнерских команд представят свои эскизы и инновационные идеи перед жюри конкурса и экспертным сообществом дизайн-индустрии на дизайн-просмотрах.

Теперь участников конкурса ожидают два дня дизайн-просмотров. Они будут разделены по направлениям: 9 сентября — мебель, упаковка и легкпром, продакт и транспорт, и 12 сентября — среда и приборы.

«Итогом дизайн-просмотров станет отбор лучших проектов, которые направятся на доработку совместно с трекерами и кураторами, чтобы быть представленными перед заказчиками на финальном мероприятии Фабрики Дизайна 30 сентября. Всего на конкурс было подано более 300 заявок от дизайнеров из 68 российских субъектов, которые решали более 130 задач, поданных индустриальными компаниями со всей России», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Кураторы проекта высоко оценивают работу команд в рамках этапа разработки эскизов. Участники были очень вовлечены: посещали предприятия заказчика, общались с сотрудниками, исследовали процесс производства изделий на всех этапах — все для того, чтобы понять продукт и максимально выполнить свою задачу.

«Участники, в первую очередь, ориентировались на то, чтобы заказчик смог действительно воспользоваться дизайном, который будет разработан в ходе конкурса. Чтобы этот дизайн работал на цели заказчика. Некоторые участники объединились в команды в процессе конкурса. Действуя в команде, они круто друг у друга подхватывают решения стилевые — и сразу получается такой семейственный облик у нескольких продуктов, которые они разрабатывают», — отметил Максим Кузин, куратор направления «приборы» конкурса, эксперт по промышленному дизайну и инжинирингу.

Он также добавил, что еще одной особенностью этого этапа работы команд заключалась в том, что многие дизайнеры принялись выполнять не только поставленные производителем задачи, но и стали предлагать, например, сделай новый логотип для компании.

«В проекте ярко выражено два типа подходов к работе. Первый подход – проектирование продукта по классическому принципу: исследование – концепция продукта – товарный вид. Второй подход — «коллаборация», то есть внедрение яркого стиля дизайнера в проект заказчика. Уже сейчас понятно, что на просмотре будет много хороших, свежих идей и ярких дизайн-личностей», – заметил куратор «Фабрики Дизайна» по направлению Продакт Владимир Шмойлов.

Проекты участников будет оценивать экспертное жюри: Марина Абрамова, директор «Роскультцентра», Виталий Ставицкий, Президент Союза Дизайнеров России, Сергей Хельмянов, заведующий кафедрой «Промышленный дизайн» СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, Владимир Пирожков, директор центра прототипирования высокой сложности при НИТУ МИСиС «Кинетика», Вячеслав Правдзинский, директор Центра территориального развития Удмуртской Республики, Екатерина Елизарова, интерьерный и промышленный дизайнер, номинант конкурсов Red Dot, IF Design, национальной премии «За вклад в развитие дизайна в России», Алексей Сибилев, со-основатель и владелец бренда Belsi home, Викентий Грязнов, преподаватель кафедры «Промышленный дизайн» СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, основатель Gryaznov design, Сергей

Шашмурин, руководитель центра промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода, Сергей Солтан, заведующий кафедрой «Графический дизайн» Национального Института Дизайна, руководитель мастерской «Дизайн визуальных коммуникаций».

«Фабрика дизайна» — конкурс решений индустриального дизайна. Проект является ключевой площадкой для коммуникации российских предприятий и дизайнеров. Создание креативного визуального образа отечественной продукции позволит повысить конкурентоспособность компаний и тем самым дать дополнительный импульс программе импортозамещения. Проект реализует Агентство креативных индустрий, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, совместно с Союзом Дизайнеров России.

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