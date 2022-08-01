На PREMIER выходит казахская драма «Штурм»

4 августа в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера фильма одного из самых самобытных режиссеров Казахстана Адильхана Ержанова о захвате школы в Каратасе «Штурм». Проект был снять в партнерстве с Борисом Хлебниковым, Александром Плотниковым и Натальей Дрозд. Главные роли исполнили: Азамат Нигманов, Александра Ревенко и Нурлан Батыров. Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Роттердаме.

По сюжету фильма неизвестные захватывают школу в ауле Каратас, но не предъявляют никаких требований. Из-за снежной бури возникают проблемы со связью, и местные полицейские не могут вызвать подкрепление из города. Школьный учитель Тазши понимает, что в этой ситуации рассчитывать можно только на себя. Вместе с группой родителей, чьих детей держат в заложниках, учитель решает взять преступников штурмом, ведь счет идет на минуты, а помощи ждать неоткуда.

«Штурм» не стоит связывать ни с какими реальными событиями. Это психологическое, а не публицистическое кино.​ Также это не стандартный экшен про освобождение заложников. Он не про битву с бандитами, а про сражение с самим собой.

«Штурм» можно рассматривать в экзистенциальном ключе: человек должен совершить выбор, и главная борьба происходит внутри, интроспективно. Мне нравится модное определение «слоубернер», оно, как мне кажется, очень подходит в качестве жанрового определения этой картины.

Мой предыдущий фильм «Бой Атбая» был в программе Якутского международного кинофестиваля. Председателем жюри тогда был Борис Хлебников. Мне повезло, он обратил внимание на «Бой». И потом мои продюсеры вышли на его студию, предложили сценарий «Штурма» и сотрудничество. Со стороны Хлебникова и его коллег —​ у нас большая продюсерская команда,​ было абсолютное понимание и свобода творчества, за что я ему особенно благодарен. «Штурм» — симбиоз казахстанского и российского кино. В том числе, в актерском опыте. Мне очень понравилось работать с Александрой Ревенко, сыгравшей тут главную (и единственную) женскую роль. В ней есть абсолютная естественность, простота. Это очень помогало. Я рад, что наш фильм, спустя несколько месяцев после премьеры на Ротердамском фестивале, стартует в онлайн прокате», — комментирует Адильхан Ержанов, автор сценария и режиссер.

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