Премьера триллера-катастрофы «Одна» – история фантастического спасения, основанная на реальных событиях

Онлайн-кинотеатр KION объявляет об эксклюзивной премьере драматического триллера-катастрофы «Одна». Это проект компании «ССБ Кино», новая работа режиссера Дмитрия Суворова. Фильм будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 4 августа.

Главная героиня фильма — Лариса Савицкая. Вместе со своим мужем Владимиром, девушка ступила на борт самолета, следующего рейсом «Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск». Молодожены возвращались после свадебного путешествия. За 30 минут до посадки самолет столкнулся с военным ракетоносцем и развалился на части на высоте более 5 километров. В ужасной катастрофе не должен был выжить никто, но чудесным образом Лариса осталась в живых. Она очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге, оставшись один на один в борьбе за свою жизнь против сил дикой природы. Теперь, встретившись со своими страхами, она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек. Это испытание стало вторым рождением для женщины.

Сценарий фильма «Одна» основан на реальной авиакатастрофе, произошедшей под Завитинском в 1981 году. Это один из редких случаев, когда человек выжил после падения с пятикилометровой высоты. Съёмки фильма проходили в Пермском крае, Вологодской области, Ижевске и других населенных пунктах. Съёмочная группа провела экспедицию на место катастрофы в тайге в Амурской области, где до сих пор находят обломки самолёта.



Роли в фильме исполнили Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Мария Сокова, Ян Цапник, Леонид Громов, Никита Тарасов, Владислав Ветров и другие российские актеры театра и кино. На съемочной площадке была и сама Лариса Савицкая. По словам актрисы МХТ им. Чехова Надежды Калегановой, Савицкая поддерживала ее и помогала настроиться на атмосферу реальных событий.



Режиссер Дмитрий Суворов — выпускник режиссерского факультета ВГИКа (мастерская звукорежиссуры кино). В начале карьеры он снимал музыкальные клипы и работал на телевидении. Дебютировал в полнометражном кино с комедией «Одноклассницы» со Светланой Ходченковой, Екатериной Вилковой и Ольгой Кузьминой в главных ролях. «Одна» — шестая полнометражная работа Дмитрия Суворова. В российский кинопрокат фильм вышел 9 июня 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.