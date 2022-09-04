На PREMIER выходит комедийный сериал «Барабашка»

В онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера восьмисерийного комедийного сериала «Барабашка» о домовом, который вынуждает хозяина квартиры невольно решать накопившиеся проблемы. Производством занималась компания LOOKFILM.

Креативный продюсер — Борис Хлебников. Продюсеры — Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов. Режиссёром картины выступил Александр Собичевский. Главные роли исполнили Антон Филипенко, Тимофей Трибунцев, Ольга Дибцева и Максим Лагашкин.

Отбывая карантин в полном одиночестве, Артём начинает замечать, что в доме происходит неладное: вещи оказываются не на своих местах, а еда куда-то пропадает. Пытаясь разобраться в ситуации, герой понимает, что во всем виноват… барабашка. Пока Артём ведет борьбу с ненавистным соседом, близкие подозревают, что мужчина сошёл с ума. Проблемы растут, как снежный ком, и Артёму необходимо распутать этот клубок противоречий.

Александр Собичевский, режиссёр, сценарист: «История родилась во время локдауна, когда вся страна сидела на карантине. Я на два с половиной месяца остался в Москве один — жена с сыном и родители уехали на дачу подальше от города. И мне пришёл в голову вот такой герой на самоизоляции, у которого в квартире начинает происходить что-то паранормальное. Единственный способ связи с миром и друзьями — это зум и телефон. То есть толком объяснить, что происходит он никому не может, и его начинает мучать мысль, что он спятил и придумал это существо просто от одиночества.

Мне показалось, что это может быть смешной и парадоксальной историей где в абсурдной ситуации оказываются абсолютно реальные люди — герой и его окружение.

Я рассказал эту идею своим друзьям — Антону Филипенко, Ольге Дибцевой, Сергею Дьячковскому, а они мне в свою очередь рассказали, как проходит их карантин. Например, Серёжа Дьячковский, который сыграл друга главного героя, сидел дома с женой и тремя детьми. Кастинг сериала происходил практически на ходу — Антон Филипенко познакомил меня с Максимом Лагашкиным, и мы придумали персонажа ему. Потом я разговаривал с Николаем Шрайбером, который рассказал, что сидит на даче с ружьем и консервами, так появился его герой.

Тоже самое было с героем Евгения Муравича, который играет тревожного папу Ольги Дибцевой, в этом герое много от настоящего папы Оли.

Мне помогали эту историю придумывать и разгонять Серёжа Дьячковский и Оля Дибцева, с которыми мы вместе учились в МШК на режиссуре у Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского. Изначально мы хотели сделать такой web сериал — с короткими сериями, но локдаун стал заканчиваться, и зритель устал немного от формата скринлайф-историй, и мы решили все доработать и сделать полноценный сериал. Подумали, что историю про кораблекрушение можно смотреть не только в момент катастрофы. И в конечном итоге получилась кино, как это не банально звучит, про дружбу, про так как обстоятельства могут соединять и разводить людей. Несмотря на фантастическую фабулу мне хотелось рассказать достоверную историю про людей».

Комедийный сериал «Барабашка» будет доступен эксклюзивно подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER.

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