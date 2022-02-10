На PREMIER выходит сериал Владлены Санду «Идентификация»

17 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера нового сериала «Идентификация». Премьера двух эпизодов сериала пройдет на 72-м Берлинском кинофестивале в рамках Европейского кинорынка.

Режиссером «Идентификации» выступила ученица Алексея Учителя Владлена Санду. Производством сериала для PREMIER занималась студия 1-2-3 Production и продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Главные роли исполнили: Лена Тронина («Перевал Дятлова», «Happy End», «Триггер»), Роман Васильев («Лучше, чем люди», «Анна К») и Олег Валильков («Перевал Дятлова», «Братство», «Метод»).

В центре сюжета героиня Лены Трониной, Валерия, — сирота, которая живет и работает на вещевом рынке. Девушка принимаем ислам и выходит замуж за Амана, младшего брата своего женатого работодателя Бакира, который ее домогается. Во время свадьбы Бакира убивают, а Валерия становится главной подозреваемой в убийстве. Уже в СИЗО выясняется, что она – не та, за кого себя выдает. Но значит ли это, что она виновна в убийстве?

«Идентификация» рассказывает о внешне хрупкой героине с мощным внутренним стержнем, которая вынуждена бороться за свою жизнь и счастье в окружении киргизской диаспоры, криминальных личностей и полицейских чинов. Этот манифест сильной женщины создан преимущественно женской командой: помимо Владлены Санду и Лены Трониной, в работе над картиной принимали участие оператор-постановщик Вероника Тырон, художник-постановщик Маруся Парфенова-Чухрай и Дарья Литвинова. В сериале также приняли участие певец Курал Чокоев и Анвар Осмоналиев.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.