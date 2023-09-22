В воскресенье, 24 сентября, на Пятом начинается премьерный показ новых серий «Нашего спецназа». У СОБРовцев новый командир. Его роль исполнил Сергей Горобченко. Всего зрителей ждет 36 историй о работе группы «Трефы». Начало премьеры в 12.15.

Группа немедленного реагирования «Трефы» СОБРа Петербурга снова на страже порядка.

Виктор Шкуратов, режиссер сериала «Наш спецназ»:

- Каждая история детектива уникальна, удивительна и неповторима. И решает сразу несколько задач. В жизни не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно быть готовым к переменам. Есть взлёты и есть падения. И в каждый момент всегда находятся люди, которые помогут, поддержат. Наш сериал о дружбе, о любви, о простых человеческих ценностях.

Во втором сезоне во главе отряда «Трефы» встаёт ветеран спецназа Илья Фомин, переехавший из Москвы в Санкт-Петербург. Он может быть совсем не похож на своего предшественника, Виктора Фирсова, но его тактические навыки и способность принимать решения на ходу доказывают, что он – лидер. Бойцам и новому руководителю предстоит притереться друг к другу и стать непобедимой командой. И все это происходит в максимально жёстких боевых условиях.

Матвей Жизневский, исполнитель роли «Ромео» в сериале «Наш спецназ»:

- В силу жизненных обстоятельств мы вынуждены принимать нового командира. Это всегда большая ответственность. Это стресс. Но это как раз и любопытно, потому что он совсем другой. По-разному ведет себя в различных ситуациях. А персонажи уже привыкли к «насиженному» командиру, удобному. Привыкание к новому лидеру – одни из самых ярких моментов сериала. К тому же «Тайпан» - человек необычной и сложной судьбы. Иногда даже начинает по-отцовски воспитывать моего персонажа, вкладывать в него свою мудрость, свой опыт. Как мне показалось, он делает это из-за желания оградить «Ромео» от тех ошибок, которые когда-то сам совершил.

Каждого бойца группы ждут изменения в личной и семейной жизни, сложные отношения с родными и близкими. И только у «Тучи» все будет хорошо.

Андрей Панин, исполнитель роли «Ланцета» в сериале «Наш спецназ»:



- Туча – это наша защита и танк, который всегда прикроет. А еще с ним мы точно никогда не останемся голодными.

Никита Василевский, исполнитель роли «Тучи» в сериале «Наш спецназ»:



- В кадре я съел огромное количество еды: пельмени, шаверма, бутерброды в различных вариациях и очень много чебуреков. В новом сезоне вокруг них даже построена часть сюжета. Как вы помните, у «Отца» супруга работает в больнице. В одной из сцен «Туча» выясняет, что в больничной столовой очень вкусные чебуреки и начинает часто туда наведываться…

В отряд входят лучшие из лучших, и в новом сезоне они готовы доказать это снова.

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