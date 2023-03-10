На Пятом канале стартовала премьера сериала «Тайфун» с Федором Лавровым в главной роли. В съемках приняли участие Марина Васильева, Александра Урсуляк, Владислав Абашин, Пьер Бурель, Вавра Стасс Классен и другие актеры. По сценарию руководитель спецопераций ФСБ Денис Кречетов получает важное задание – поймать и доставить в Россию международную хакершу по прозвищу Призма. Она похитила формулу секретного химического оружия и теперь за ней охотятся торговцы оружием и иностранные разведки.

Федор Лавров, исполнитель главной роли в сериале «Тайфун»:

- Это нехарактерная для меня роль, а потому было очень интересно попробовать себя и в таком амплуа. Помогла прекрасная команда. Режиссер говорит, что получилось сыграть фактурно и органично. Поскольку это боевик, несколько трюков даже сам выполнил, например, гонки на мотоцикле и не очень сложные драки.

Кречетов выясняет местонахождение Призмы и отправляется на её перехват вместе со своим отрядом. Во время операции возникают неожиданные сложности и ему предстоит сделать непростой выбор – действовать в интересах Родины или спасать семью. Герою придется встретиться не только с множеством проблем, но и с темной историей из своего прошлого, которая долго не давала ему покоя.

Съемки сериала проходили в Крыму.

Кирилл Сперанский, оператор-постановщик сериала «Тайфун»:

- Несмотря на весну, погода была холодная, а самое неприятное – на море был шторм. Для финальной сцены нам потребовался катер. На его фоне должны были драться два главных антагониста фильма. Во время шторма мы никак не могли подвести судно к нужному месту. Особое удовольствие получил от работы в севастопольском карьере. Здесь снимали сцены с воспоминаниями главного героя из его афганского прошлого. В карьере как раз тренировался спецназ и у нас были прекрасные консультанты из их профессиональной команды.

«Тайфун» - классический детективный боевик, где есть место и для неожиданных сюжетных поворотов, и для опасных расследований, и для трюков.

Сергей Воробьёв, постановщик трюков в сериале «Тайфун»:

- В трюках были задействованы каскадеры из Москвы, Ялты и Симферополя. Участие принял и севастопольский спецназ. Перед нами стояла задача сделать сцены боев максимально правдоподобными. Например, во время рукопашной схватки двух главных «монстров» зритель должен без труда понимать, что дерутся два профессиональных спецназовца. В сцене одного из захватов демонстрировали особенности работы иностранных спецслужб.

Самым ярким трюком в сериале стал прыжок главного героя на мотоцикле над водой длинной почти в 40 метров. Обычный гоночный мотоцикл предварительно очистили от масла и бензина, чтобы нефтепродукты не попали в воду, уложили трамплин из досок для сглаживания скалистой поверхности трассы. Перед прыжком мотоцикл развил скорость 60 километров в час.

Андрей Бобров, постановщик трюков в сериале «Тайфун»:

- Использовали опыт предыдущих коллег и свою творческую мысль под определенную задачу. Трюк на самом деле можно назвать уникальным, потому что особенная локация, особые погодные условия. Была проведена длительная предварительная подготовка, натягивали тросы, ставили лебедку, краны, проводили испытания. Постоянно мешала большая волна и не всегда могли зафиксировать страховочный операторский катер.

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