На Пятом состоялась премьера социального проекта «Спасители»

11 сентября, вышел первый выпуск социального проекта «Спасители». Документальный фильм о чудесном спасении алабая по кличке Феникс размещен на сайте Пятого и в его официальных аккаунтах в социальных сетях. Проект «Спасители» является победителем конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде Института развития Интернета.

«Спасители» - документальный цикл о людях, которые не остались в стороне и помогают животным, попавшим в беду: забирают в семью, отвозят к ветеринарам или в приюты. Герои проекта – волонтеры, зоозащитники, неравнодушные люди, которые становятся примером для тех, кто не знает или пока еще не решается оказать поддержку. Это и истории питомцев, которые получили шанс на счастливую жизнь.

За два с половиной месяца пользователи Интернета смогут увидеть десять выпусков проекта и познакомиться с историями спасения животных, получить консультации от различных специалистов по оказанию помощи. Зрители узнают о предпринятых шагах по спасению, увидят, какую медицинскую помощь оказали, как искали для питомца дом и любящих владельцев. В финале каждого фильма – результаты проделанной волонтерами работы, преображение животного и его дальнейшая судьба.

В первой программе - невыдуманная история собаки по кличке Феникс, которая потрясла миллионы людей. Домашний пес несколько часов пролежал на обочине дороги, истекая кровью. Когда его нашли, он был на грани смерти. Волонтеры сделали ему укол и отвезли в клинику. Почему он попал под колеса фуры? Как его удалось спасти? Кто помог алабаю вернуться с того света? И где все это время была его хозяйка?

Также в этом выпуске специалисты расскажут о проблеме самовыгула и ответственности за нахождение собаки на улице без поводка вне специальных площадок. Полезные советы по оказанию помощи попавшему в беду животному.

Проект «Спасители» представлен на сайте Пятого канала по предложенной ссылке.

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