«Спасибо вам, ребята»: певица Елена Север презентовала новую патриотическую композицию

13 сентября популярная российская певица Елена Север представила публике новую песню: композиция «Всем и каждому» — искреннее обращение к доблестным воинам и добровольцам, которые защищают нашу Родину в это непростое время.

В патриотическом поп-сингле выражены самые теплые слова благодарности от лица всего русского народа, обращенные к тем, кто «стеной стоял за свою страну». Композиция «Всем и каждому» никого не оставила равнодушным, ведь Елена Север смогла настолько трогательно и эмоционально передать глубокий смысл песни, что трек молниеносно нашел отклик в сердцах слушателей разных поколений.

Стоит сказать, что тематика, отраженная в новой песне, стала весьма востребованной в наши дни, и к ней всё чаще обращаются молодые авторы. Многие отмечают, что творчество и такие важные, проникновенные песни поддерживают единство народа и укрепляют боевой дух наших солдат. Елена Север не понаслышке знает, как люди защищают свою Родину, ведь она сама неоднократно бывала в зоне СВО, поэтому исполняет песню с особым чувством:

«Кто родных оставил

Жен и матерей

В час, когда был нужен

Родине своей.

Верою и правдой

С честью отслужил,

Спасибо вам, ребята,

Кто остался жить —

Всем и каждому…»

Елена Север — певица и российская телеведущая, актриса и общественный деятель, которую отличают яркая узнаваемая харизма и эмоциональное исполнение. Помимо музыкальных заслуг, за плечами Елены несколько интересных и ярких ролей в российских кинофильмах. Одна из последних — очень символичная роль в военной мелодраме «Сирийская соната».

На сегодняшний день Елена Север является идейным вдохновителем и создателем множества благотворительных проектов. Наиболее популярные творческие работы Елены Север — «Услышь меня», «Не зови — не слышу» в дуэте со Стасом Михайловым, отмеченная Русской музыкальной премией и набравшая более 68 млн просмотров на сервисе YouTube к концу 2019 года, а также композиция «Россия», исполненная дуэтом с Любовью Успенской.

Слушайте новый трек Елены Север «Всем и каждому» на всех музыкальных площадках страны.

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