На Пятом стартовали съемки второго сезона сериала «Настоящий»

Главную роль в детективе «Настоящий» играет Егор Пазенко. Его партнер по съемочной площадке и родной брат по сценарию – Данила Якушев. Премьерный сезон оригинальной новинки пять недель подряд входил в ТОП-5 лучших воскресных проектов в своем тайм-слоте.

Доля серий первого сезона в аудитории «Все 25-59» составила 5,3%. Еще выше показатели в аудиториях «Все 18+» и «Женщины 18+» - 7,1% и 7,0% соответственно.

Главный герой сериала – настоятель провинциального храма отец Александр. В прошлом – служба в горячих точках, потеря сослуживцев-спецназовцев. В настоящем – служение церкви и огромное желание помогать людям словом божьим.

В Старовольске жизнь не стоит на месте. Младший брат отца Александра, Максим отошел от криминала и возглавил комитет по финансам города. Его принципиальность сильно мешает местному мэру улучшать свое финансовое положение за счет бюджета. А потому Макс тут же обретает негласного врага в лице главного городского чиновника.

Нелегкие испытания ждут и самого отца Александра. Священник начинает сомневаться в правильности выбора своего жизненного пути.

Егор Пазенко, исполнитель главной роли в сериале «Настоящий»:

- Мой герой – пример настоящего мужчины, который многим пожертвовал ради любви. И он остается верен этому чувству. Наверняка зрители запомнили сцены общения персонажа с Анной, к которой он испытывает симпатию. Необыкновенной и волшебной атмосферой были наполнены эпизоды ночных съемок, когда будто по заказу большими хлопьями падал снег. С одной стороны, создавалось ощущение, что это сказка, которая не может стать явью. Но в душе отец Александр надеялся, что у него есть шанс на осуществление простого человеческого желания – быть любимым и счастливым.

Но у судьбы на отца Александра оказались другие планы. Запавшая ему в сердце Анна встречает мужчину и начинает думать о замужестве. Священнику предстоят не только душевные терзания. В городе погибает настоятель часовни. На месте преступления оперативники находят нарисованные знаки - три шестерки. В этих символах следователи узнают почерк преступника, который много лет назад убил сразу пятерых священнослужителей. Возможно, следующей жертвой может стать отец Александр.

Премьера второго сезона детектива «Настоящий» запланирована на конец 2024 года. В проект войдет 32 серии.