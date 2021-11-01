Выставка работ художника Бориса Мессерера продлена до 28 ноября 2021 года!

Для посетителей выставка будет открыта — после снятия временных ограничительных мер — то есть с 9 ноября 2021 года.

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника России и академика РАХ Бориса Асафовича Мессерера. Мастер большой формы, сценограф и автор инсталляций, не мог не создать свою петербургскую мифологию, которая не нуждается в присутствии человека, но сохраняет его страстную и стойкую душу. Пейзажи, созданные московским автором, отличаются изобразительной плотностью, цветовой насыщенностью и крепким рисунком. В экспозиции будет представлено около пятидесяти графических и живописных работ, выполненных автором в период с середины XX века по настоящее время. Ранее мы уже рассказывали об этой выставке. Познакомиться с некоторыми работами художника можно по ранее предложенной ссылке.

Выставка открыта для посещения: 13 октября – 28 ноября 2021 года.

Место проведения: Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели (Москва, Пречистенка, 19)

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