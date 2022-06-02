На RUTUBE стартовал мультсериал про Петра I

Анимационный сериал-квест «Лесенка знаний: мастерство» – проект собственного производства RUTUBE и компании «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ) – научит детей профессиям, которые развивал в России император Петр Великий.

«Лесенка знаний: мастерство» — это многосерийное приключение для детей и их родителей, которое в доступной форме познакомит ребят с множеством профессий: от пекаря до стоматолога. Мультсериал также прекрасно подойдет в качестве обучающего материала для прогрессивных педагогов, работающих с малышами. Он рассчитан на ранее профилирование и просмотр не только дома, но и в садах и начальных классах.

Личность императора выбрана не случайно: именно в 2022 году страна празднует 350-летие со дня рождения Петра I. Император не только занимался управлением государства, но и не боялся работать руками, поэтому именно он стал наставником для главных героев мультсериала — Лизы и Макса.

Уже сейчас на канале можно посмотреть два пилотных выпуска — про профессии плотника и художника.

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