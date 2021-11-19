На сцене одной из Московских эстрадно-театральных площадок  состоялась премьера пластического спектакля «Искушение души»

«Наша жизнь – как сцена. Сцена, которая дает нам все, что мы только не захотим. А вы точно знаете, что ваши желания действительно ваши?… ».

В минувшую субботу, 13 ноября 2021 года на сцене большого зала делового комплекса «МИР» городского округа Реутов г. Москвы состоялась фантастическая премьера пластического спектакля «Искушение души» по мотивам одноименного романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» в музыкально-хореографической постановке Елены Резниченко – талантливого начинающего режиссера и актрисы, хорошо известной современному зрителю по ярким антрепризным проектам, спектаклям, мюзиклу «TODD» и художественным постановкам современного театра и кино.

Невероятная история трансформации личности по классическому роману о Дориане Грее, реализованная через психопластику с современным звучанием, проницательным хореографическим контекстом и авторской музыкой с живым исполнением – все это будоражит и завораживает, погружая в невербальную атмосферу действия эпично-новаторской постановки сюжетного замысла (https://amoskva.com/afisha/404790).

Напомним нашему читателю, что по литературно-художественному жанру роман о Дориане Грее – аллегорическая повесть-притча эпохи Просвещения, изложенная Оскаром Уайльдом в стиле антиреалистического направления конца XIX века. Действие романа разворачивается в старинном Лондоне. Художник Бэзил Холлуорд пишет феноменально реалистичный портрет молодого человека Дориана Грея, наделенного невероятно вожделенной красотой. Однажды, поддавшись искушенным страстям оккультного мистицизма, одержимый юноша желает на веки сохранить свою молодость, безраздельно совокупив свою душу на заточение в образ стареющего портрета, принявшего ее в обмен на нетленное бессмертие. Будучи утонченной натурой, но попадая под непреодолимое влияние мировоззрений нового гедонизма, Дориан Грей, предаваясь невольным наслаждениям человеческих страстей и пороков, навеянных его окружением, становится одиозно-притягательной фигурой высшего света английского общества, находясь в борьбе с загнанной им совестью, время от времени анабиозно пробуждающейся и терзающей своего хозяина, подталкивая его к осмыслению и осуждению собственных действий.

Времена меняются, но нетленные вопросы встают перед каждым человеческим существом: как не поддаваться искушениям, как остаться человеком при любых испытаниях, отношению к любви, творчеству, как адаптироваться к миру вокруг с его водоворотом страстей, сохранив свет души и чувство пробужденности и нравственности. Именно эти вопросы, отчетливо отражаемые в интерпретации музыкальной премьерной постановки романа, стоят во главе угла в любые времена и небезосновательно актуальны для современного поколения в мире информационной доступности на фоне техногенной диверсификации общества.

Полное погружение в жизнь персонажей, их переживания и проблемы духовного выбора, личностной морали и определения раскрываются авторами постановки в видение антецедентного смысла незабвенной сущности человеческого бытия. Исключительно импульсивный дэнс-моушн, визуализированный фейерверком номеров в стиле современного хип-хопа, контемпорари, джаз-фанка, яркие костюмы и декорации, а также мастерская игра с художественным светом не оставляют равнодушным современного зрителя.

Роли действующих лиц неоклассической постановки спектакля исполняют молодые, талантливые и энергичные актеры труппы танцевального балета «R&Ge», выступающие под хореографическим руководством великолепных балетмейстеров Ирины Красной – участницы проекта танцы на ТНТ и Глеба Крылова – исполнителя роли Дориана Грея, экс-солиста группы «Тодес».

Особое внимание хотелось бы обратить на вокально-музыкальное оформление и сопровождение постановки спектакля, представленного в авторской работе Анастасии Березовской – начинающего композитора и основателя проекта «BEREZA».

В продолжении премьеры спектакля, как отмечают его создатели, для почитателей медиажанра сюжетно-музыкальных постановок классических бестселлеров, ожидается выход музыкального альбома аудиокниги «Искушение души».

Фото – Виктория ДЕРЕНДЯЕВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.