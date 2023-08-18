На «Тавриде» появилась именная звезда Легенды Тавриды Владимира Машкова

Владимир Машков стал обладателем именной звезды, заложенной в основание арт-объекта «Маяк». Во время торжественной церемонии открытия он оставил символическое послание для будущих поколений, капсулу с которым разместили внутри «Маяка». Также «Легенде Тавриды» торжественно презентовали именной дом на территории арт-кластера «Таврида». Снаружи на домике изображен портрет Владимира Львовича, составленный из фрагментов его фото из фильмов, интервью и выступлений, а из окон открывается живописный вид на море, Капсельскую долину и арт-объекты. Владимир Львович ступил на порог домика, отведав хлеб и соль по русской традиции, а также оставил автограф на стене.

Прославленный российский актер, кинорежиссер и продюсер не первый год приезжает на «Тавриду» и делится опытом с молодыми творцами. В конце прошлого года Владимир Машков стал обладателем премии «Легенды Тавриды». Это символ признания молодыми деятелями культуры и искусства своих учителей и мэтров, сыгравших значительную роль в их становлении.

«Учитель только открывает дверь, ученик входит в неё сам. Мне кажется, ни один учитель не может сказать, что он учитель — это могут сказать только его ученики. Они решают, кто их учит, кто ведёт их в жизнь. Спасибо вам, что я нашёл «свой дом» на Тавриде! И его двери будут всегда открыты для тех, кто здесь с любовью и творчеством занимается великим делом. Слава Тавриде!» — поблагодарил режиссер, актер и «Легенда Тавриды» Владимир Машков.

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