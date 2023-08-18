Сергей Кириенко посетил самая крупную в Крыму выставку «АРТ-ЭКСПО»

Выставка регионов, корпораций и партнерских организаций ежегодно проходит в рамках Фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. В 2023 году выставка представлена в новом формате – специально для неё создано выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Конструкция площадью 3500 квадратных метров и высотой 12 метров расположилась между пляжем «Ракета» и Академией творческих индустрий «Меганом». Оборудованный павильон станет главной площадкой для презентаций лучших достижений и практик регионов, арт-резиденций, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций. Мероприятие посетил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В числе экспонентов «АРТ-ЭКСПО» Белгородская, Московская, Нижегородская, Тульская области, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Северокавказский федеральный университет, РНКБ, Почта Крыма, проект «Другое дело», Международная выставка-форум «Россия».

Каждый участник «АРТ-ЭКСПО» представляет свой оригинальный стенд, на котором в течение дней фестиваля будут проходить интерактивные форматы, мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений местных творцов. Сквозная тема, объединяющая все экспозиции выставки – «Было. Есть. Будет» как символ основных этапов развития творчества, образования и культурного кода каждого экспонента, представленного на выставке.

Также на «АРТ-ЭКСПО» состоялась презентация Международной выставки-форума «Россия». На стенде организаторы предлагают поучаствовать в игре «Соберем вместе», где каждый может составить свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч. Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.

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