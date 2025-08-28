На торжественном закрытии объявили победителей конкурса «Новая волна — 2025»

Победителя конкурса, певца из Казахстана Алекса Лим, объявил народный артист России, генеральный продюсер конкурса, композитор Игорь Яковлевич Крутой.

Игорь Яковлевич Крутой: «Я хотел бы поблагодарить конкурсантов: они создали невероятную атмосферу, которая присутствовала в этом зале. Я хочу поблагодарить всю съемочную группу, потому что ребята работали на износ, и вы видите результаты этой работы на экранах телевизоров. И хочу поблагодарить публику в Казани».

Алекс Лим, победитель конкурса: «Хочу сказать спасибо маме, папе, бабушке, дедушке и всем моим родным. И самое главное – моим девочкам: Айс, Мия, я победил. Спасибо большое, Казань! Вы просто невероятные. Благодаря вам, наверное, это и случилось. Я очень рад этому событию».

Приз за второе место фолк-группе «Оберег» из России вручили Филипп Киркоров, Anna Asti и Люся Чеботина.

Филипп Киркоров: «Спасибо, Казань, за эти потрясающие дни, за эти эмоции! И, конечно, спасибо нашим конкурсантам. Мне очень приятно, что конкурс движется к корням нашим, к истокам, к фольклору, поэтому второе место сегодня оправданно и заслуженно уходит в руки этого потрясающего фольклорного коллектива «Оберег».

Anna Asti: «Хотела бы обратиться к залу: вы потрясающие, вы крутые, спасибо, что вы видите сердца этих удивительных ребят. Дорогие ребята, вы все бесконечно талантливые. Конкурсов в жизни может быть много, да простит меня Игорь Яковлевич сейчас. Испытаний будет много. Но знайте, что никто никогда в жизни не может оценить вас, кроме вашего большого сердца, кроме вашей любви к музыке и вашей любви, которую вы готовы подарить своему слушателю. Поэтому оценки – это не самое главное в жизни. Знайте, что вы потрясающие, каждый из вас сегодня. И оценивать вас будут всю вашу большую карьеру. Я вам этой большой карьеры желаю и желаю очень-очень много сил. Поздравляю вас!»

Люся Чеботина: «Я волновалась за каждого из вас очень сильно, так как сама была конкурсантом и знаю, что вы чувствуете, стоя на сцене «Новой волны». Очень просилась поддержать «Новую волну», потому что я ее восемь лет назад так и не получила, хоть и очень о ней мечтала. Но, надеюсь, мой пример для вас будет показателем, что на самом деле войти в тройку лучших – это не самое главное, что может дать конкурс «Новая волна». Вы действительно сейчас находитесь на отправной точке своего большого творческого пути. И я безумно горжусь, что наконец-то народная музыка стала модной, актуальной, и что наконец-то такие крутые, потрясающие, как вы, девчонки, артисты завоевывают сердца слушателей и становятся действительно популярной музыкой».

Третье место поделили между собой Jummy из России и Yernazar из Казахстана. Приз вручили Лолита, Игорь Николаев и Игорь Матвиенко.

Jummy: «Я благодарен судьбе, благодарен моим родителям, «Новой волне» и всем-всем за то, что я сегодня здесь. И пусть это третье место, эта победа ознаменуют начало доброй музыки в чартах, счастливой, позитивной музыки, которая будет радовать слушателей и телезрителей в нашей стране и не только».

Приз зрительских симпатий конкурсанту из Азербайджана Теймуру Ганифаеву вручили Сергей Лазарев и Алексей Чумаков.

Сергей Лазарев: «Спасибо огромное потрясающим конкурсантам за эти три невероятных конкурсных дня! Вы все молодцы, вы все очень талантливые. Оценки жюри – это оценки жюри, но мы, артисты, знаем, что самые главные наши судьи — это зрители, и все мы делаем, прежде всего, для зрителей. Поэтому приз зрительских симпатий – один из главных призов сегодня, на мой взгляд».

Ведущими торжественного закрытия станут Владимир Маркони и Лера Кудрявцева.

Владимир Маркони: «Какой же это восторг и адреналин вести «Новую волну» и день торжественного закрытия. Или, как говорят здесь в Татарстане, I am so excited! Я готов максимально, потому что, зная о традиционных блюдах Казани чак-чак, эчпочмак, бэлиш, взял концертные брюки на резинке! И, знаете, не прогадал! Второй год подряд я ведущий на «Новой волне» – это приятно, престижно и очень весело! Обожаю этот музыкальный конкурс! Поздравляю всех с грандиозным закрытием!»