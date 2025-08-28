Ариана Бойль: «Каждая судьба достойна целого фильма»

Сегодня в эксклюзивном интервью – актриса, автор и исполнитель собственных песен Ариана Бойль. О дизайне, творчестве и удачи в увлекательной беседе с «АртМосковия».

– Ариана, видела несколько раз твое выступление, и хочется выразить огромную благодарность и восторг за твою энергию, красоту и талант. Однако, мы понимаем, что весь твоих успех сегодня — это исключительно плоды твой работы над собой и развитие в профессии певицы еще вчера. Как ты начала писать песни?

– Всех приветствую. Да, у меня изначально оперное образование. Я – оперная певица, которая исполняла арии, оперы, работая в театре, как и все. Но и эстрадную музыку я тоже любила петь. Стала самоучкой в этом направлении. Но есть нюансы. Здесь ты используешь произведение других авторов и классиков. Спустя время я стала понимать себя больше и захотелось своего авторского слова и стиля. Захотелось поделиться всем, что творится на душе, что болит или что радует. А отправной точкой в этом стали трагические события моей жизни.

Я начала писать песни с 2019 года, после смерти папы. Первую написала, когда он болел.

– О чем твои песни? У каждой, наверняка, есть какая-то история?

– Конечно, я могу птичку увидеть и песню об этом написать. Или наоборот. Например, долго думать о какой — то теме, и написать об этом. Об одной и той же теме с разных сторон ещё могу долго размышлять. И тоже писать и писать…

– Какие темы в своих песнях ты предпочитаешь поднимать и почему?

– Больше нравится в песнях делать акцент на отношения между мужчиной и женщиной, поднимая философские темы, описывая свою жизнь, как она есть. Ещё иногда пишу о том, что люблю жизнь. А в последний год стали появляться песни о Родине, любви к родному краю. Давно очень хотела написать на эту тему, и вот получилось.

– Какие сложности бывают при написании песен?

– Выбор бита и сведение. То одно не нравится, то другое. Выбор темы для написания песни. Про все ведь уже написано. Я пишу от души, конечно, по-своему, ведь все темы уже затронуты.

– Что важнее: чтобы песня звучала хитово или выражала твое внутреннее состояние?

– Безусловно, внутреннее состояние. Музыкальное мышление тоже важно. Например, чтобы был хотя бы хук, хотя бы припев, который хочется повторять. Но первостепенно – это состояние.

– Как ты справляешься с творческим кризисом и недостатком вдохновения?

– Вдохновляюсь другим творчеством : фотосессиями, съемками клипов. Авось, в таком состоянии и придёт вдохновение. Также, если не идёт даже идея для песни, можно почитать «Мифы и Легенды Древней Греции» или «Русские сказки». Или «Мифы древней Руси». Расширить свои горизонты дальше, чем те проблемы, с которыми приходится сталкиваться каждый день. А ещё нужно слушать других людей. Как психолог, как философ. У всех разные судьбы. И каждая судьба достойна целого фильма, а не то, что песни.

– Многогранность артиста повышает уровень его энергии, а это значит ты больше своей энергии от даешь слушате через свои песни и выступления. Хочется узнать какие еще интересы по жизни «заряжают» именно тебя.

– Последние месяцы я работаю над своей коллекцией одежды, которую мы делаем, со строчками из моих песен. Настоящий и индивидуальный мерч. Мой мерч и моя мечта. Там и футболки, и юбки, и брюки, но львиную долю занимают плащи и куртки, на которые мы наносим не только строчки из моих песен, но и красивые рисунки. Помните, я говорила, что читаю Мифы и Легенды или сказки? Вот и моя первая коллекция одежды выходит под названием «Мифы и Легенды» на показе дизайнеров «Уникальная Россия» в январе 2026 года.

Рисунки наносит Яна Столбова, а я пишу строчки из своих песен собственноручно. Мне сложно даже на бумаге не так нарисовать, как она на одежде рисует без подготовки эскиза. Здорово! Делаем! Движемся! Кстати, без спорта не начинаю свой день. Всегда тренируюсь. Это дает мне возможность держать себя в тонусе и в отличной физической форме.

– Почему решила делать свою коллекцию?

– Некоторые люди, которым понравилась моя песня, делали её репост себе, при этом писали сами ту фразу, которая их больше всего зацепила. Тогда я подумала, а почему бы и не сделать мерч с фразами из песен. Как хорошо, что мы живём в то время, когда есть технологии для реализации моей мечты.

– Веришь ли ты в то, что можно песней «напророчить» себе судьбу?

– Больше да, чем нет.

– Чего тебе хотелось бы «напророчить» для себя?

– Любви, любви между людьми, любви к богу, к земле, к родине, к родителям, любви между мужчиной и женщиной. Любви и доброты. Чтобы люди послушали и подумали о главном- Пойду обниму своих близких. Как здорово, что они есть и жизнь прекрасна.

– Благодарю за прекрасное интервью. Успехов и процветания твоему труду и таланту!