VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир книг«Станция: Будущее»: к юбилею Аркадия Стругацкого сервисы Яндекса запустили масштабный проект

«Станция: Будущее»: к юбилею Аркадия Стругацкого сервисы Яндекса запустили масштабный проект

editor
By editor
87
книги аркадия и бориса стругацких - станция будущего - обложки
Изображение © пресс-служба Яндекса

К юбилею Аркадия Стругацкого сервисы Яндекса запустили масштабный проект, в котором можно больше узнать о творчестве фантастов и их наследии, а также проверить себя в квесте по вселенной Стругацких. 

Яндекс Книги подготовили проект «Станция: Будущее»: десять художников создали обложки для десяти самых популярных книг братьев Стругацких, а исследователи фантастики и писатели дополнили их эксклюзивными предисловиями. Художники проекта — ведущие авторы российской арт-сцены, от Ростана Тавасиева до Александры Гарт, — проложили мост между прошлым и будущим, чтобы люди могли по-новому взглянуть на наследие Стругацких. Обложки для остальных книг сгенерировал в той же стилистике YandexART. Любое произведение Стругацких можно найти в Яндекс Книгах — как в текстовой, так и в аудиоверсиях. Книги фантастов разбиты теперь не по томам, а по произведениям, чтобы их было проще найти.

«Братья Стругацкие — писатели, научившие следующие поколения думать про будущее; они создали энергетическое поле идеализма, не скрывающее проблем и темных пятен на пути к завтра, но дающее инструменты к его совершенствованию. Это мост в будущее, опоры которого начали возводить Стругацкие, а продолжили — мы», – говорит главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг Ксения Грищенко. 

Продолжение будет опубликовано завтра, 29 августа в 12.00, MSK.

Предыдущая статья
На торжественном закрытии объявили победителей конкурса «Новая волна — 2025»
Следующая статья
Анна Асти рассказала, что выводит её из себя

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru