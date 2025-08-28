«Станция: Будущее»: к юбилею Аркадия Стругацкого сервисы Яндекса запустили масштабный проект

К юбилею Аркадия Стругацкого сервисы Яндекса запустили масштабный проект, в котором можно больше узнать о творчестве фантастов и их наследии, а также проверить себя в квесте по вселенной Стругацких.

Яндекс Книги подготовили проект «Станция: Будущее»: десять художников создали обложки для десяти самых популярных книг братьев Стругацких, а исследователи фантастики и писатели дополнили их эксклюзивными предисловиями. Художники проекта — ведущие авторы российской арт-сцены, от Ростана Тавасиева до Александры Гарт, — проложили мост между прошлым и будущим, чтобы люди могли по-новому взглянуть на наследие Стругацких. Обложки для остальных книг сгенерировал в той же стилистике YandexART. Любое произведение Стругацких можно найти в Яндекс Книгах — как в текстовой, так и в аудиоверсиях. Книги фантастов разбиты теперь не по томам, а по произведениям, чтобы их было проще найти.

«Братья Стругацкие — писатели, научившие следующие поколения думать про будущее; они создали энергетическое поле идеализма, не скрывающее проблем и темных пятен на пути к завтра, но дающее инструменты к его совершенствованию. Это мост в будущее, опоры которого начали возводить Стругацкие, а продолжили — мы», – говорит главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг Ксения Грищенко.

Продолжение будет опубликовано завтра, 29 августа в 12.00, MSK.