Тамара Кутидзе выпустила новую песню «Ты мне нравишься»

Участница «Голос 10» Тамара Кутидзе выпустила новую песню. Несмотря на то, что певица находится в декретном отпуске, она продолжает свою сольную карьеру. В этот раз Тамара представила слушателям нежную песню «Ты мне нравишься».

«Мне кажется, нет ничего сильнее в этом мире, чем любовь! И конечно, эта песня для меня стала одной из трепетных и нежных. Музыка Игоря Аравского, слова Натальи Касимцевой. Два невероятно талантливых человека, которые создали для меня такую красивую песню. Я с огромным удовольствием представляю ее своим слушателям», — рассказала Тамара Кутидзе.

Песня доступна на всех цифровых площадках.

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