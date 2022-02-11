Тамара Кутидзе выпустила новую песню «Ты мне нравишься»

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Участница «Голос 10» Тамара Кутидзе выпустила новую песню. Несмотря на то, что певица находится в декретном отпуске, она продолжает свою сольную карьеру. В этот раз Тамара представила слушателям нежную песню «Ты мне нравишься».

тамара кутидзе - ты мне нравишься

«Мне кажется, нет ничего сильнее в этом мире, чем любовь! И конечно, эта песня для меня стала одной из трепетных и нежных. Музыка Игоря Аравского, слова Натальи Касимцевой. Два невероятно талантливых человека, которые создали для меня такую красивую песню. Я с огромным удовольствием представляю ее своим слушателям», — рассказала Тамара Кутидзе.

Песня доступна на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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