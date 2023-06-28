На ВДНХ пройдет 23-я Международная выставка «Индустрия камня»

С 27 по 29 июня в павильоне №57 и на открытой выставочной площади перед павильоном для гостей ВДНХ пройдет главный форум российской индустрии натурального камня. Одно из значимых мероприятий в мире в области добычи и обработки этого уникального природного материала соберет участников из Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана и других стран.

На крупнейшей в России, СНГ и Восточной Европе выставке встретятся представители российских и зарубежных компаний, занимающихся добычей и обработкой камня, производством оборудования, инструмента, средств для ухода за камнем, и всех тех, кто использует природный камень в своей работе. Экспозиция соберет представителей строительных и проектных организаций, торговых компаний, компаний — дистрибьюторов материалов и оборудования, архитекторов, дизайнеров, заказчиков строительных работ, подрядчиков, профессионалов в области градостроительства и городского хозяйства, художников, реставраторов и других в области добычи, обработки и применения натурального камня.

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