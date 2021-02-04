На ВДНХ пройдут Дни науки

С 6 по 10 февраля 2021 года на ВДНХ пройдет тематическая программа, посвященная Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. В течение пяти дней в музеях, а также на онлайн-площадках ВДНХ и ее резидентов пройдут экскурсии, лекции, кинопоказы, квесты и викторины о различных областях знаний.

В центре «Космонавтика и авиация» Дни науки откроет серия бесплатных тематических туров «Химия и космос». На экскурсии гости смогут познакомиться с занимательными научными фактами, по-новому взглянуть на периодическую таблицу Менделеева и узнать о космическом происхождении некоторых ее элементов. Сеансы пройдут 6 и 7 февраля в 15:00, 17:00 и 20:00. В них смогут принять участие посетители, прошедшие предварительную регистрацию. Видеоверсия экскурсии будет доступна 8 февраля на сайте и страницах центра в соцсетях.

Кроме того, 6 февраля в центре возобновляется программа кинопоказов. В 16:00 в конгресс-зале павильона «Космос» все желающие смогут посмотреть фантастический триллер «Спутник», премьера которого состоялась в 2020 году. Главные роли в картине сыграли Петр Федоров, Оксана Акиньшина и Федор Бондарчук. 7 февраля в 17:00 в лектории «Кулибин Про» пройдет лекция популяризатора космонавтики Дениса Прудника, который поговорит с участниками об исследованиях и разработках, связывающих Арктику и космос. Участие во всех событиях бесплатное, по предварительной регистрации. А 8 февраля на страницах центра «Космонавтика и авиация» и ВДНХ в «Инстаграме», в разделе «Истории», пользователей ждет интерактивная викторина. Им предстоит ответить на пять видеовопросов в формате «Правда или ложь», проверить свои знания о науках, неразрывно связанных с космонавтикой, и узнать несколько интересных фактов о ней.

6 и 7 февраля Центр славянской письменности «Слово» приготовил для посетителей увлекательный квест о естественных науках. Каждый желающий сможет ответить на пять вопросов из области химии, физики и биологии. А подсказками к ним послужат экспонаты центра. Квест будет интересен не только ученикам средней и старшей школы, но и взрослым, которые хотели бы освежить свои научные познания. Для участия необходимо получить анкету с вопросами при входе в экспозицию. После прохождения квеста нужно будет отдать ее сотрудникам музея. Гости, ответившие правильно на все вопросы, получат бесплатные билеты в центр «Космонавтика и авиация» или Музей ВДНХ на выбор.

Специально к празднику павильон «Книги» организовал в своей экспозиции зону, посвященную научно-популярной литературе. На тематической полке будут представлены книги по истории, философии, психологии, а также физике, астрономии, робототехнике. Например, здесь можно будет почитать такие работы, как «Страх физики. Сферический конь в вакууме» Лоуренса Краусса, «Восстание машин отменяется» Дэвида Минделла, «Таинственный геном человека» Фрэнка Райана и многие другие. А 10 февраля в павильоне пройдет лекция выпускницы Школы Родченко Эллины Халяпиной «Искусство технологии». Зрители поговорят о связи этих двух на первый взгляд противоположных понятий, рассмотрят случаи, когда изобретения становились произведениями искусства, и обсудят, какие инструменты из мира высоких технологий стоит позаимствовать художникам. Вход на лекцию платный, по предварительной регистрации. Бесплатно лекцию можно будет увидеть в записи на сайте Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Узнать об инновационных разработках в нефтяной промышленности можно будет 6 и 7 февраля в музее «Нефть». Всех, кто примет участие в обзорных экскурсиях по интерактивной экспозиции павильона, ждет бонус в виде тематической презентации о новых технологиях в отрасли. Гости узнают, какие научные прорывы позволяют существенно увеличивать извлекаемые запасы и добычу нефти, снижать расходы и создавать новые продукты. Экскурсии проводятся по предварительной записи. Узнать стоимость тура и подать заявку можно по телефону +7(495)933-18-13.

Экоцентр «Пчеловодство» 8 февраля приглашает всех желающих на свои страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». В 13:00 здесь появится познавательная викторина «Эврика». Участники смогут проверить свои знания в естественных науках, вспомнить химические элементы, имена выдающихся ученых и их открытия. Правильные ответы будут опубликованы на следующий день.

Знатокам и любителям геологии 8 февраля стоит заглянуть на страницу ВДНХ в «Инстаграм». В 12:00 здесь разместят конкурс, где по изображениям нужно будет определить различные горные породы. Свои ответы можно будет оставлять в комментариях под публикацией. Победителем станет первый участник, правильно ответивший на все вопросы. Он получит сумку, футболку и открытку с символикой ВДНХ. Итоги будут подведены 10 февраля. А подготовиться к конкурсу можно, заглянув на Выставку — рядом с павильоном №31 «Геология» можно увидеть уличную экспозицию горных пород.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и перчаточно-масочного режима.

Более подробную информацию о событияъ на ВДНХ можно получить на официальных сайтах.

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