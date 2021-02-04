Ситимобил и 2ГИС зафиксировали рост числа поездок в бары и музеи

С 27 января 2021 года власти Москвы вернули ночной режим работы ресторанов, баров и других развлекательных заведений — теперь они могут вновь обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Ситимобил и 2ГИС проанализировали динамику поездок в заведения и обратно.

Количество ночных поездок на такси через сервис Ситимобил в кафе, рестораны и бары после снятия ограничений выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующей недели. При этом возвращалось на такси из баров с 23:00 до 6:00 на 45% больше москвичей, чем неделей ранее.

Наравне с этим выросло и общее количество поездок в течение дня в заведения общепита: с 27 по 31 января аналитики Ситимобил отмечают рост поездок почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.

По данным 2ГИС, возобновление работы баров в Москве стало заметно и в активности поиска организаций на картах. За три дня с пятницы по воскресенье включительно (29, 30, 31 января) москвичи на 43% чаще искали бары, чем неделей ранее (22, 23 и 24 января). Такой прирост интереса к барам в моменте — самый сильный среди 15 российских городов-миллионников. У ближайшего конкурента столицы — Санкт-Петербурга, в котором круглосуточную работу общепиту разрешили с 30 января — поиск баров на картах вырос на 28%.

Снятие ограничений привело к перераспределению поездок в течении дня: ночные пики поездок, которые во время ограничений в работе заведений приходились на более ранее время (18:00-22:00), теперь смещаются на период 22:00-24:00.

Количество поездок до музеев и выставок в Москве выросло в 2 раза в первые же несколько дней после отмены ограничений, и продолжает свой рост. Двукратный прирост зафиксирован и в количестве поездок в музеи на такси Ситимобил, и в количестве построений маршрутов к музеям по навигатору 2ГИС. По данным 2ГИС, в топ-5 музеев Москвы, к которым больше всего строили маршруты в первые дни после снятия ограничений, вошли Московский Кремль, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Мультимедиа Арт Музей, Музей современного искусства Garage, Государственный Дарвиновский Музей.

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