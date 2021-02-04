Ситимобил и 2ГИС зафиксировали рост числа поездок в бары и музеи

С 27 января 2021 года власти Москвы вернули ночной режим работы ресторанов, баров и других развлекательных заведений — теперь они могут вновь обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Ситимобил и 2ГИС проанализировали динамику поездок в заведения и обратно.
Количество ночных поездок на такси через сервис Ситимобил в кафе, рестораны и бары после снятия ограничений выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующей недели. При этом возвращалось на такси из баров с 23:00 до 6:00 на 45% больше москвичей, чем неделей ранее.
Наравне с этим выросло и общее количество поездок в течение дня в заведения общепита: с 27 по 31 января аналитики Ситимобил отмечают рост поездок почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.
По данным 2ГИС, возобновление работы баров в Москве стало заметно и в активности поиска организаций на картах. За три дня с пятницы по воскресенье включительно (29, 30, 31 января) москвичи на 43% чаще искали бары, чем неделей ранее (22, 23 и 24 января). Такой прирост интереса к барам в моменте — самый сильный среди 15 российских городов-миллионников. У ближайшего конкурента столицы — Санкт-Петербурга, в котором круглосуточную работу общепиту разрешили с 30 января — поиск баров на картах вырос на 28%.
Снятие ограничений привело к перераспределению поездок в течении дня: ночные пики поездок, которые во время ограничений в работе заведений приходились на более ранее время (18:00-22:00), теперь смещаются на период 22:00-24:00.
Количество поездок до музеев и выставок в Москве выросло в 2 раза в первые же несколько дней после отмены ограничений, и продолжает свой рост. Двукратный прирост зафиксирован и в количестве поездок в музеи на такси Ситимобил, и в количестве построений маршрутов к музеям по навигатору 2ГИС. По данным 2ГИС, в топ-5 музеев Москвы, к которым больше всего строили маршруты в первые дни после снятия ограничений, вошли Московский Кремль, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Мультимедиа Арт Музей, Музей современного искусства Garage, Государственный Дарвиновский Музей.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.