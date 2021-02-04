В Подмосковье присуждены стипендии Губернатора Московской области 15 выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам

Подведены итоги традиционного конкурса на присуждение стипендий Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам. Стипендии присуждаются на один год по результатам проведения конкурса в номинациях «Выдающийся деятель культуры и искусства» и «Молодой талантливый автор Московской области» и призваны содействовать созданию новых произведений литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного, исполнительского, декоративно-прикладного и других видов искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России. В состав конкурсной комиссии входят авторитетные эксперты Подмосковья.

Напомним, что стипендии Губернатора Московской области присуждаются ежегодно. С 2019 года их сумма увеличена в два раза. Пять выдающихся деятелей культуры получают ежегодную стипендию в размере 240 тысяч рублей, а 10 молодых талантливых авторов – по 120 тысяч рублей в год.

Премии в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» присуждены:

Ерастову Николаю Петровичу на создание цикла картин «Волга и Ока – русские реки (городской округ Луховицы);

Полетаеву Константину Михайловичу на создание монументального панно и серии станковых работ «История и современность Богородска – Ногинска» (Богородский городской округ);

Стукниной Татьяне Алексеевне на создание альбома-каталога, посвященного 90-летию музея-заповедника «Коломенский кремль» (городской округ Коломна);

Чигрину Евгению Михайловичу на создание поэтической книги «Привратник солнца» (городской округ Красногорск);

Шмелевой Александре Васильевне на создание хореографической композиции «Матушка Россия» (городской округ Люберцы).

Премии в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» присуждены:

Гришиной Елизавете Александровне на создание проекта «NULL» – выставки-исследования (городской округ Серпухов);

Демьянчук Кристине Дмитриевне на создание повести «Волшебный мир: в забвении» (городской округ Лыткарино);

Кирикову Андрею Михайловичу на создание проекта «Новая классика» (Талдомский городской округ);

Лариной Екатерине Олеговне на создание этюда по ранним рассказам и дневникам Максима Горького (городской округ Королев);

Моисееву Глебу Дмитриевичу на создание кукольного спектакля «Ночь в библиотеке» (городской округ Долгопрудный);

Мельниченко Елизавете Сергеевне на создание нотного пособия «ГУСЛИ-СКАЗКИ» (городской округ Красногорск);

Новиковой Галине Александровне на создание детского хореографического спектакля «Кит плывет на север» (городской округ Реутов);

Синяевой Людмиле Игоревне на создание проекта «Серпухов. Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны» (городской округ Серпухов);

Сысоеву Алексею Вячеславовичу на создание и постановку народной оперы «Степан Калашников» (городской округ Ступино);

Тюняевой Екатерине Валерьевне на создание народного стилизованного танца «Вслед за солнцем» (городской округ Люберцы).

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